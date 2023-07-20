"Це зовсім невеликі кошти": Горбунов відреагував на хейт через зйомки комедії за 33 млн гривень з держбюджету (відео)

Телеведучий упевнений, що зйомка подібних серіалів під час війни доречна.

Зйомки серіалу "смт Інгулець" ще не стартували, але вже довкола нього виникло багато суперечок та скандалів. Суспільство насамперед обурене тим, що на розробку буде витрачено 33 мільйони гривень з державного бюджету. Але український артист Юрій Горбунов, чия компанія "Прототип продакшн" займатиметься виробництвом кінострічки, відреагував на хейт та пояснив, чому під час війни важливо знімати такі серіали.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відеозвернення, де наголосив, що "Мультимедійна платформа іномовлення України" оголосила конкурс з метою підтримати патріотичний дух українців. Було відібрано 50 компаній, які мають створити різні проекти і серед них опинилася комедія "смт Інгулець", на яку виділили стільки коштів.

Юрій Горбунов підкреслив, що 33 млн гривень за розробку 24 серій, як знають фахівці, це зовсім невеликі гроші, але з їх допомогою вони виготовлять продукт, який показуватиме сьогоднішні реалії українців та надихатиме їх.

Юрій Горбунов розповів про зйомки серіалу за держкошти

За його словами, коли держава виділяє кошти на те, щоб зняти якісний контент для інформаційної війни, то він та його колеги вважають своїм патріотичним обов’язком відгукнутися на це та зробити все можливе, щоб дати гідну відповідь росіянам. Горбунов підкреслив, що агресор веде проти України інформаційну війну та знімає десятки кінострічок, пропагуючи "русскій мір", а нам нема чим відповісти.

"Чому для нас зараз важливо знімати комедію? З початку війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву та гумору. Як вони реагують на анекдоти, на веселі історії… гумор зараз потрібен ", — сказав телеведучий.

Артист підсумував, що цим його компанія "Прототип продакшн" створює робочі місця, допомагає розвивати індустрію і рухати економіку, тому під час війни це потрібно і важливо.

Нагадаємо, що за виробництво серіалу Горбунова захейтив його колега Ігор Кондратюк, який попросив його не витрачати державні кошти на відеоконтент, бо під час війни вони потрібні нашим військовим, оскільки збори падають. Телеведучий зазначив, що ЗСУ не вистачає зараз дронів та інших засобів для боротьби з агресором.

Кондратюк звернувся до Горбунова з проханням не витрачати держкошти

"Телеграф" писав раніше, що український артист Монатик вперше прокоментував хейт навколо своєї "втечі" з України. Артист підкреслив, що зараз разом із командою проводить концерти та спрямовує гроші на потреби ЗСУ.