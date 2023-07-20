Серіал про "Батю" за 33 мільйони. Як українці реагують на ідею
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Доречність ідеї зрозуміли не всі
В Україні продовжує набирати обертів скандал навколо замовлення за 33 млн грн з бюджету серіалу "смт Інгулець" про харківських айтівців та одіозного Олександра Поворознюка.
Критики ідеї закидають, що такий проєкт не варто фінансувати саме з бюджету держави у часи війни, а прихильники переконують у його необхідності у якості інформаційної зброї проти росіян. Мовляв, такої важкої артилерії у вигляді "Баті" рускій мір не витримає.
"Телеграф" зібрав останні думки щодо зйомок серіалу:
Аргументи "за"
Юрій Горбунов, чия компанія "Прототип продакшн" займатиметься виробництвом серіалу, пояснив, що під час війни важливо знімати такі серіали, бо це також відповідь в інформаційній війні. Горбунов підкреслив, що агресор веде проти України інформаційну війну та знімає десятки кінострічок, пропагуючи "русскій мір", а нам нема чим відповісти.
"Чому для нас зараз важливо знімати комедію? З початку війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву та гумору. Як вони реагують на анекдоти, на веселі історії… гумор зараз потрібен ", — сказав телеведучий.
У Мінкульті пояснили, що відроджувати серіальне виробництво під час війни — важливо, мовляв, це питання національної інформаційної та культурної безпеки.
"Під час війни виробництво актуального українського аудіовізуального контенту різних жанрів — це питання національної інформаційної та культурної безпеки. Адже з початком повномасштабного вторгнення рф кіносеріальне виробництво зупинилось і майже не відновилось. Водночас, запит на сучасний кіносеріальний контент різних жанрів залишається високим і зростає", — заявили в Мінкульті.
Краще купити дрони
Центр протидії корупції проілюстрував, що 33 мільйони гривень — це понад 300 найбільш ходових дронів DJI Mavic 3 або понад 80 більш якісних дронів DJI Matrice 30.
"Але чомусь десятки мільйонів зливають на фільм про сумнівного персонажа на фото. Прикриваючись необхідністю створення контенту для інформаційної війни", — зазначили в ЦПД.
Журналіст Юрій Бутусов також вважає, що краще на ці гроші з бюджети закупити дрони, а найкращим серіалом на Новий Рік стане відео зі знищеними окупантами в результаті їхньої роботи:
"400 мільйонів гривень — це 25 000 Fpv-дронів-камікадзе, 25 000 точних ударів по російських окупантах, сотні врятованих життів українських воїнів. Яким під час війни потрібна зброя та забезпечення, а не новорічні серіали, які будуть якось на колінці ліпити. Краща розвага — коли в новорічну ніч будуть крутити відео з ураженням російських окупантів тими самими дронами-камікадзе, які придбають за гроші, які знімуть з фінансування нікому не потрібних серіалів", — вважає Бутусов.
Український військовий Олег Симороз у своєму Facebook звернувся одразу до президента, закликавши його ухвалити як кадрові, так і змінити підхід роботи правоохоронних органів. Симороз обурився викиданням бюджетних коштів в умовах великої війни:
"Державний телеканал FREEДОМ замовив створення серіалу з робочою назвою "СМТ Інгулець". Вартість замовлення – 33 600 000 гривень, а переможцем тендеру стало ТОВ "Прототип Продакшн", яким володіє український актор, телеведучий, шоумен Юрій Горбунов. І таких прикладів по Україні тисячі, сотні щодня. І це вже просто не смішно. Я втомився про це щодня писати", — пише Симороз.
Він заявив, що нести відповідальність мають не двірники, не заступники, нести відповідальність мають міські голови, міністри та очільники підприємств.
Чи справді це допоможе боротися з пропагандою?
Телеведуча Ольга Лень написала, що серіал навряд чи може допомогти Україна в інформаційній війні, бо показує втечу:
"Здорові лоби тікають з прифронтового міста і десь в безпечній центральній Україні ховаються від армії на декоративних "блокпостах" у селі з таким же декоративним воякою на чолі. І про це знімають серіал за державні кошти. Тобто, за державні кошти пропагують як тікати і ховатися від мобілізації", — заявила Лень.
Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані вважає, що через показану втечу у кіно закладають патерни негідної поведінки і це все за гроші платників податків:
"Два талановитих айтішніка Максим та Данило не втікають з фронтового Харкова" — так мав би виглядати перший рядок синопсису серіалу, який теоретично міг би бути корисним. Все інше від лукавого. Ухилянти цього, втім, не зрозуміють. Вони і в кіно закладають патерни негідної поведінки За наші з вами гроші", — пише Кіпіані.
Депутатка Ірпінської міськради Наталія Іздебска звернула увагу на те, що питання викликає і репутація Олександра Поворознюка, яку складно назвати бездоганною:
"Є одна деталь — головним героєм ніби буде Поворознюк Олександр — оте хамло з чотирма судимостями. Нам втирають наступного героя. Думаю готують альтернативу "рукавадітєля неньки". Готові це їсти?", — пише Іздебска.
Авторка блогу "Рагулі" Тетяна Микитенко різко висловилася про фінансування такого серіалу коштами з бюджету:
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні розпочалася хвиля дивних нецільових витрат з бюджету під час війни. Приміром, у кількох містах та райцентрах одночасно почали виділяти десятки мільйонів на ремонт стадіонів, Верховна Рада виділила на добудову Музею Голодомору у Києві 573,9 млн гривень, а Мінкульт виділив 14 мільйонів на зйомки двох новорічних серіалів-комедій "Санаторій Незабудка" і "Позивний Санта".