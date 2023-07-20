Серіал про "Батю" за 33 мільйони. Як українці реагують на ідею

Доречність ідеї зрозуміли не всі

В Україні продовжує набирати обертів скандал навколо замовлення за 33 млн грн з бюджету серіалу "смт Інгулець" про харківських айтівців та одіозного Олександра Поворознюка.

Критики ідеї закидають, що такий проєкт не варто фінансувати саме з бюджету держави у часи війни, а прихильники переконують у його необхідності у якості інформаційної зброї проти росіян. Мовляв, такої важкої артилерії у вигляді "Баті" рускій мір не витримає.

"Телеграф" зібрав останні думки щодо зйомок серіалу:

Аргументи "за"

Юрій Горбунов, чия компанія "Прототип продакшн" займатиметься виробництвом серіалу, пояснив, що під час війни важливо знімати такі серіали, бо це також відповідь в інформаційній війні. Горбунов підкреслив, що агресор веде проти України інформаційну війну та знімає десятки кінострічок, пропагуючи "русскій мір", а нам нема чим відповісти.

"Чому для нас зараз важливо знімати комедію? З початку війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву та гумору. Як вони реагують на анекдоти, на веселі історії… гумор зараз потрібен ", — сказав телеведучий.

У Мінкульті пояснили, що відроджувати серіальне виробництво під час війни — важливо, мовляв, це питання національної інформаційної та культурної безпеки.

"Під час війни виробництво актуального українського аудіовізуального контенту різних жанрів — це питання національної інформаційної та культурної безпеки. Адже з початком повномасштабного вторгнення рф кіносеріальне виробництво зупинилось і майже не відновилось. Водночас, запит на сучасний кіносеріальний контент різних жанрів залишається високим і зростає", — заявили в Мінкульті.

Мінкульт назвав зйомки елементом захисту від російської пропаганди

Краще купити дрони

Центр протидії корупції проілюстрував, що 33 мільйони гривень — це понад 300 найбільш ходових дронів DJI Mavic 3 або понад 80 більш якісних дронів DJI Matrice 30.

"Але чомусь десятки мільйонів зливають на фільм про сумнівного персонажа на фото. Прикриваючись необхідністю створення контенту для інформаційної війни", — зазначили в ЦПД.

ЦПД каже, що ці гроші можна було би перетворити на дрони для ЗСУ

Журналіст Юрій Бутусов також вважає, що краще на ці гроші з бюджети закупити дрони, а найкращим серіалом на Новий Рік стане відео зі знищеними окупантами в результаті їхньої роботи:

"400 мільйонів гривень — це 25 000 Fpv-дронів-камікадзе, 25 000 точних ударів по російських окупантах, сотні врятованих життів українських воїнів. Яким під час війни потрібна зброя та забезпечення, а не новорічні серіали, які будуть якось на колінці ліпити. Краща розвага — коли в новорічну ніч будуть крутити відео з ураженням російських окупантів тими самими дронами-камікадзе, які придбають за гроші, які знімуть з фінансування нікому не потрібних серіалів", — вважає Бутусов.

Український військовий Олег Симороз у своєму Facebook звернувся одразу до президента, закликавши його ухвалити як кадрові, так і змінити підхід роботи правоохоронних органів. Симороз обурився викиданням бюджетних коштів в умовах великої війни:

"Державний телеканал FREEДОМ замовив створення серіалу з робочою назвою "СМТ Інгулець". Вартість замовлення – 33 600 000 гривень, а переможцем тендеру стало ТОВ "Прототип Продакшн", яким володіє український актор, телеведучий, шоумен Юрій Горбунов. І таких прикладів по Україні тисячі, сотні щодня. І це вже просто не смішно. Я втомився про це щодня писати", — пише Симороз.

Він заявив, що нести відповідальність мають не двірники, не заступники, нести відповідальність мають міські голови, міністри та очільники підприємств.

Серіал описує втечу від війни

Чи справді це допоможе боротися з пропагандою?

Телеведуча Ольга Лень написала, що серіал навряд чи може допомогти Україна в інформаційній війні, бо показує втечу:

"Здорові лоби тікають з прифронтового міста і десь в безпечній центральній Україні ховаються від армії на декоративних "блокпостах" у селі з таким же декоративним воякою на чолі. І про це знімають серіал за державні кошти. Тобто, за державні кошти пропагують як тікати і ховатися від мобілізації", — заявила Лень.

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані вважає, що через показану втечу у кіно закладають патерни негідної поведінки і це все за гроші платників податків:

"Два талановитих айтішніка Максим та Данило не втікають з фронтового Харкова" — так мав би виглядати перший рядок синопсису серіалу, який теоретично міг би бути корисним. Все інше від лукавого. Ухилянти цього, втім, не зрозуміють. Вони і в кіно закладають патерни негідної поведінки За наші з вами гроші", — пише Кіпіані.

Депутатка Ірпінської міськради Наталія Іздебска звернула увагу на те, що питання викликає і репутація Олександра Поворознюка, яку складно назвати бездоганною:

"Є одна деталь — головним героєм ніби буде Поворознюк Олександр — оте хамло з чотирма судимостями. Нам втирають наступного героя. Думаю готують альтернативу "рукавадітєля неньки". Готові це їсти?", — пише Іздебска.

Авторка блогу "Рагулі" Тетяна Микитенко різко висловилася про фінансування такого серіалу коштами з бюджету:

Блогерка різко висловилася про фінансування серіалу з бюджету

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні розпочалася хвиля дивних нецільових витрат з бюджету під час війни. Приміром, у кількох містах та райцентрах одночасно почали виділяти десятки мільйонів на ремонт стадіонів, Верховна Рада виділила на добудову Музею Голодомору у Києві 573,9 млн гривень, а Мінкульт виділив 14 мільйонів на зйомки двох новорічних серіалів-комедій "Санаторій Незабудка" і "Позивний Санта".