Сериал о "Бате" за 33 миллиона. Как украинцы реагируют на идею

Уместность идеи поняли не все

В Украине продолжает набирать обороты скандал вокруг заказа за 33 млн грн из бюджета сериала "пгт Ингулец" о харьковских айтовцах и одиозном Александре Поворознюке.

Критики идеи упрекают, что такой проект не стоит финансировать именно из бюджета государства во время войны, а сторонники убеждают в его необходимости в качестве информационного оружия против россиян. Мол, такой тяжелой артиллерии в виде "Бати" русский мер не выдержит.

"Телеграф" собрал последние мнения по поводу съемок сериала:

Аргументы "за"

Юрий Горбунов, чья компания "Прототип продакшн" будет заниматься производством сериала, пояснил, что во время войны важно снимать такие сериалы, потому что это также ответ в информационной войне. Горбунов подчеркнул, что агрессор ведет против Украины информационную войну и снимает десятки кинолент, пропагандируя "русский мир", а нам нечем ответить.

"Почему для нас сейчас важно снимать комедию? С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ. Я знаю, как военные реагируют на то, что они хотят позитива и юмора. Как они реагируют на анекдоты, на веселые истории… юмор сейчас нужен", — сказал телеведущий.

В Минкульте объяснили, что возрождать сериальное производство во время войны — важно, мол, это вопрос национальной информационной и культурной безопасности.

"Во время войны производство актуального украинского аудиовизуального контента разных жанров — это вопрос национальной информационной и культурной безопасности. Ведь с началом полномасштабного вторжения России киносериальное производство остановилось и почти не возобновилось. В то же время, запрос на современный киносериальный контент разных жанров остается высоким и растет", — заявили в Минкульте.

Минкульт назвал съемки элементом защиты от российской пропаганды

Лучше купить дроны

Центр противодействия коррупции проиллюстрировал, что 33 миллиона гривен — это более 300 самых ходовых дронов DJI Mavic 3 или более 80 более качественных дронов DJI Matrice 30.

"Но почему-то десятки миллионов сливают на фильм о сомнительном персонаже на фото. Прикрываясь необходимостью создания контента для информационной войны", — отметили в ЦПД.

ЦПИ говорит, что эти деньги можно было бы превратить в дроны для ВСУ

Журналист Юрий Бутусов также считает, что лучше на эти деньги из бюджета закупить дроны, а лучшим сериалом на Новый Год станет видео с уничтоженными оккупантами в результате их работы:

"400 миллионов гривен — это 25 000 Fpv-дронов-камикадзе, 25 000 точных ударов по российским оккупантам, сотни спасенных жизней украинских воинов. Которым во время войны нужно оружие и обеспечение, а не новогодние сериалы, которые будут как-то на коленке лепить. Лучшая развлечение — когда в новогоднюю ночь будут крутить видео с поражением российских кафиров теми же дронами-камикадзе, которые приобретут за деньги, которые снимут с финансирования никому не нужных сериалов", — считает Бутусов.

Украинский военный Олег Симороз в своем Facebook обратился сразу к президенту, призвав его принять как кадровые, так и изменить подход работы правоохранительных органов. Симороз возмутился выбрасыванием бюджетных средств в условиях великой войны:

"Государственный телеканал FREEДОМ заказал создание сериала с рабочим названием "СМТ Ингулец". Стоимость заказа – 33 600 000 гривен, а победителем тендера стало ООО "Прототип Продакшн", которым владеет украинский актер, телеведущий, шоумен Юрий Горбунов. И таких примеров по Украине, сотни каждый день. И это уже просто не смешно. Я устал об этом каждый день писать", — пишет Симороз.

Он заявил, что нести ответственность должны ни дворники, ни заместители, а городские головы, министры и руководители предприятий.

Сериал описывает бегство от войны

Действительно ли это поможет бороться с пропагандой?

Телеведущая Ольга Лень написала, что сериал вряд ли может помочь Украине в информационной войне, потому что показывает побег:

"Здоровые лбы бегут из прифронтового города и где-то в безопасной центральной Украине прячутся от армии на декоративных "блокпостах" в деревне с таким же декоративным воином во главе. И об этом снимают сериал за государственные средства. То есть, за государственные средства пропагандируют как бежать и прятаться от мобилизации", — заявила Лень.

Журналист и историк Вахтанг Кипиани считает, что из-за показанного побега в кино закладывают паттерны недостойного поведения и это все за деньги налогоплательщиков:

"Два талантливых айтишника Максим и Даниил не убегают из фронтового Харькова" — так должна выглядеть первая строчка синопсиса сериала, которая теоретически могла бы быть полезна. Все остальное от лукавого. Уклоняться этому, впрочем, не поймут. Они и в кино закладывают паттерны недостойного поведения За наши с вами деньги", — пишет Кипиани.

Депутат Ирпенского горсовета Наталья Издебская обратила внимание на то, что вопрос вызывает и репутация Александра Поворознюка, которую сложно назвать безупречной:

"Есть одна деталь — главным героем будто будет Поворознюк Александр — это хамло с четырьмя судимостями. Нам втирают следующего героя. Думаю готовят альтернативу "руководителя неньки". Готовы это есть?", — пишет Издебска.

Автор блога "Рагули" Татьяна Микитенко резко высказалась о финансировании такого сериала средствами из бюджета:

Блоггерша резко высказалась о финансировании сериала из бюджета

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине началась волна странных нецелевых расходов из бюджета во время войны. К примеру, в нескольких городах и райцентрах одновременно начали выделять десятки миллионов на ремонт стадионов, Верховная Рада выделила на достройку Музея Голодомора в Киеве 573,9 млн гривен, а Минкульт выделил 14 миллионов на съемки двух новогодних сериалов-комедий "Санаторий" Санта".