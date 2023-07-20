"Это совсем небольшие средства": Горбунов отреагировал на хейт из-за сьемок комедии за 33 млн гривен из госбюджета (видео)

Телеведущий уверен, что съемка подобных сериалов во время войны уместная

Съемки сериала "смт Ингулец" еще не стартовали, но уже вокруг него возникло много споров и скандалов. Общественность, в первую очередь, возмущена тем, что на разработку будет потрачено 33 миллиона гривен из государственного бюджета. Но украинский артист Юрий Горбунов, чья компания "Прототип продакшн" будет заниматься производством киноленты, отреагировал на хейт и объяснил, почему во время войны важно снимать такие сериалы.

На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение, где отметил, что "Мультимедийная платформа иновещания Украины" объявила конкурс с целью поддержать патриотический дух украинцев. Было отобрано 50 компаний, которые должны создать самые разные проекты и среди них оказалась комедия "смт Ингулец", на которую выделили столько средств.

Юрий Горбунов подчеркнул, что 33 млн гривен за разработку 24 серий, как знают специалисты, это совсем небольшие деньги, но с их помощью они произведут продукт, который будет показывать сегодняшние реалии украинцев и вдохновлять их.

Юрий Горбунов рассказал о съемках сериала за госсредства

По его словам, когда государство выделяет средства на то, чтобы снять качественный контент для информационной войны, то он и его коллеги считают своим патриотическим долгом откликнуться на это и сделать все возможное, чтобы дать достойный ответ россиянам. Горбунов подчеркнул, что агрессор ведет против Украины информационную войну и снимает десятки кинолент, пропагандируя "русский мир", а нам нечем ответить.

"Почему для нас сейчас важно снимать комедию? С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ. Я знаю, как военные реагируют на то, что они хотят позитива и юмора Как они реагируют на анекдоты, на веселые истории… Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен", — сказал телеведущий.

Артист подытожил, что тем самым его компания "Прототип продакшн" создает рабочие места, помогает развивать индустрию и двигать экономику, поэтому во время войны это нужно и важно.

Напомним, что за производство сериала Горбунова захейтил его коллега Игорь Кондратюк, который попросил его не тратить государственные средства на видеоконтент, потому что во время войны они необходимы на нужны нашим военным, поскольку сборы падают. Телеведущий отметил, что ВСУ не хватает сейчас дронов и других средств для борьбы с агрессором.

Кондратюк обратился к Горбунову с просьбой не тратить госсредства

"Телеграф" писал ранее, что украинский артист Монатик впервые прокомментировал хейт вокруг своего "бегства" из Украины. Артист подчеркнул, что сейчас вместе с командой проводит концерты и направляет деньги на нужды ВСУ.