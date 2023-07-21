Маша Ефросинина после скандала с Горбуновым призвала "не искать врагов среди своих", но только разгневала украинцев

Слова телеведущей украинцы восприняли неоднозначно и указали Ефросининой на важные нюансы

Украинская телеведущая и активистка Маша Ефросинина вызвала бурную реакцию украинцев, опубликовав пост в соцсети о том, как важно сейчас быть в единении и не обращать внимание на личности, которые, по ее словам, "сильно облажались". Это произошло на фоне громкого скандала с Юрием Горбуновым, чья компания "Прототип продакшн" может заняться производством сериала под названием "смт Ингулец" на сумму в 33 млн гривен, выделенных из государственного бюджета.

Ефросинина высказалась в общей форме, почему она не комментирует то, что сейчас происходит в информационном пространстве. Об этом она написала в Инстаграме.

"У меня всегда есть позиция, и все, кто следит за мной, это знают. Так что доказывать это снова тупо. Но повторю еще раз позицию, артикулированную мной после того, как я сама стояла на публичном эшафоте год назад — я не буду участвовать во внутренних срачах, и тем более разгонять их", — написала ведущая.

Звезда отметила, что украинцы, как общество, завершили фазу фантастического единения, вызванного началом полномасштабного вторжения, и перешли в фазу "тотального психологического упадка общества, который приведет к внутренней вражде и распаду единства".

"Я буду высказываться только тогда, когда почувствую, что это что-то изменит, а не просто добавит кусок дерьма на вентилятор, чтобы все комментирующие удовлетворились, а пресса настрочила заголовки", — написала Ефросинина. Однако этот пост только разгневал сеть.

В комментариях украинцы отметили, что хотя телеведущая и освещает проблемы общества, которые, к сожалению, происходят в Украине во время войны с российскими оккупантами, все же ее молчание по поводу скандала с ее коллегой Горбуновым непонятно. Пользователи подчеркнули, что именно огласка обстоятельств, связанных с нерациональным распределением государственных средств, а именно налогов населения, которые могли бы беспрепятственно выделиться в помощь украинской армии, а не на съемки ненужных сериалов и подобных проектов, и объединяет украинцев.

"Очень красиво и лирично. Но есть один нюанс, если это сообщение Вы написали относительно срача о миллионах на тупые сериалы. Это не срач, а большая беда и обкрадывание. И знаете в чем разница донатов Ваших и других звезд/известных людей — Вы отдаете много, а мы последнее", — написала подписчица Ефросининой Наталья Рубан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине началась волна странных нецелевых расходов из бюджета во время войны. К примеру, в нескольких городах и райцентрах одновременно начали выделять десятки миллионов на ремонт стадионов, Верховная Рада выделила на достройку Музея Голодомора в Киеве 573,9 млн гривен, а Минкульт выделил 14 миллионов на съемки двух новогодних сериалов-комедий "Санаторий".