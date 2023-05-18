Слідом за Гордоном: у росії "покарали" Машу Єфросиніну заочним арештом

Зірка часто жорстко висловлюється про окупантів, що не залишило байдужим російський суд

Українська телеведуча та блогерка, почесна посолка ООН Маша Єфросиніна з перших днів повномасштабного російського вторгнення виступила проти країни-агресора. На початку 2023 року в росії визнали її терористкою та оголосили у розшук. Мабуть, останній не дав результатів, і суд ухвалив нове рішення – арешт, щоправда, заочний.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Медіазона", Єфросініну заочно заарештували у москві. Звинувачують українку у нібито поширенні воєнних фейків.

Уродженка Кречі не дає спокою російським окупантам. Басманний суд москви порушив справу проти української телеведучої через її публікації в Instagram, до речі, забороненої соцмережі в країні-агресорі. 18 травня 2023 року стало відомо про так званий заочний арешт Єфросиніної.

Нагадаємо, на визнання терористкою в росії телеведуча реагувала з гумором і дякувала фанам за привітання у зв’язку з новим статусом.

Раніше з такої ж справи росіяни "покарали" українського блогера та журналіста Дмитра Гордона. Мережа на розшук Гордона реагувала мемами й жартами, а сам "фігурант" називав відкриту кримінальну справу "великою честю і щастям" для нього.