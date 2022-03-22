Гордон емоційно прокоментував відкриту на нього справу в росії (відео)

Гордон задоволений, що викликав таку реакцію у влади росії

Проти українського журналіста Дмитра Гордона, який раніше заявляв, що будь-які відносини з російською стороною мають бути закінчені і жорстко висловлювався про армію рф, в росії порушили кримінальну справу. Цю "подію" журналіст одразу ж прокоментував у себе в соцмережах.

На своїй сторінці в Інстаграм, а також ютуб-каналі Гордон опублікував емоційне звернення до путіна та російського народу, а також розповів, що думає щодо відкритої проти нього справи.

"Для мене велика честь і щастя отримати зараз від Росії цю кримінальну справу. Це означає, що я виконую свій громадянський і людський обов’язок чесно" — говорить Гордон.

Зазначимо, що слідчий комітет рф завів кримінальну справу на Дмитра Гордона за трьома статтями Кримінального кодексу. На думку російських правоохоронців, український журналіст публічно закликав до "розв’язання агресивної війни та екстремістських дій", збуджував ненависть за ознакою національності, закликаючи "публічно знищувати громадян рф", а також поширював фейки про армію росії.

У своєму зверненні Гордон знову наголосив, що путінські війська продовжують бомбардувати українські міста та вбивати мирних громадян: дітей, жінок та пенсіонерів. Також журналіст зазначив, що він ні від кого не ховається, нікого не боїться і відкрито каже, що у себе вдома в Києві.

Крім цього Гордон звернувся особисто до володимира путіна, який, на його думку, особисто розпорядився завести проти нього кримінальні справи.

"Вам не залякати ні Україну, ні мене. путін, злочинець не я, нацистський злочинець — ви" — сказав журналіст, додавши, що диктатора спіткає така сама доля, як і гітлерівців після війни.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий український ведучий Дмитро Комаров офіційно став "ворогом росії" за свою громадянську позицію. Такі ж "нагороди" від російської федерації вже встигли здобути український боксер Володимир Кличко, російський музикант Андрій Макаревич, опозиціонер Олексій Навальний, співак Борис Гребєнщиков, письменник Борис Акунін та інші відомі люди, які засудили військову агресію росії проти української держави. Також серед "ворогів росії" опинився і фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.