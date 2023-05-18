Вслед за Гордоном: в россии "наказали" Машу Ефросинину заочным арестом

Звезда часто жестко высказывается об оккупантах, что не оставило равнодушным российский суд

Украинская телеведущая и блогерка, почетный посол ООН Маша Ефросинина с первых дней полномасштабного российского вторжения выступила против страны-агрессора. В начале 2023 года в россии признали ее террористкой и объявили в розыск. Видимо, последний не дал результатов, и суд принял новое решение – арест, правда, заочный.

Как сообщает российский Телеграм-канал "Медиазона", Ефросинину заочно арестовали в москве. Обвиняют украинку в якобы распространении военных фейков.

Уроженка Кречи не дает покоя российским оккупантам. Басманный суд москвы возбудил дело против украинской телеведущий из-за ее публикаций в Instagram, к слову, запрещенной соцсети в стране-агрессоре. 18 мая 2023 года стало известно о так называемом заочном аресте Ефросининой.

Напомним, на признание террористкой в рф телеведущая реагировала с юмором и благодарила фанов за поздравления, в связи с новым статусом.

Ранее по такому же дело россияне "наказали" украинского блогера и журналиста Дмитрия Гордона. Сеть на розыск Гордона реагировала мемами и шутками, а сам "фигурант" называл открытое уголовное дело "большой честью и счастьем" для него.