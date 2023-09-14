"Дешевый ватный плагиат Бабкина": сеть затравила известного певца за песню о предательстве (фото, видео)

Сергей Бабкин оскандалился новым синглом

На днях известный певец Сергей Бабкин, родом из Харькова, представил свою новую, неоднозначную композицию под названием "Зрада". В сети уже окрестили песню манипулятивной.

44-исполнитель выразил то, что у него "накипело" после скандалов и обвинений в его сторону. Все потому, что артист исполнил на русском языке песню "Солдат" во время североамериканского тура группы 5’nizza. А также факт сотрудничества с россиянами, занимающимися организацией концертов музыкантов в США и Европе.

Кажется, что эта композиция больше похожа на заявление Бабкина против разжигания ненависти в обществе по разным темам. Например, если вы уехали из Украины, чтобы выступать на концертах, или не носите вышиванку и ваши соцсети содержат ограниченное количество публикаций о войне – это все "зрада".

Текст песни "Зрада" "Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — зрада Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — зрада Помада така, як у Пугачової Алли — зрада Нема зради в снарядів, що бʼють по русні градом. Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" — зрада Випало з рота "прошу прощения" — зрада У тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки — зрада Бійцям на передку байдуже — треба или надо".

Реакция украинцев в комментариях

Многие выразили свою оценку "манифесту" Сергея Бабкина. Даже поклонники певца выразили критику по отношению к нему из-за последних скандалов и неумелого сочетания нескольких факторов.

"Неповторимый оригинал 2016 года и дешевый ватный плагиат Бабкина-2023", — написал в Фейсбуке Юрий Космин, украинский сатирик, поэт и блоггер.

Напомним о подобном скандале с песней Потапа "Волонтер". Первыми свое возмущение выразили украинцы, связанные именно с волонтерским движением.