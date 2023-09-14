"Дешевий ватний плагіат Бабкіна": мережа затравила відомого співака за пісню про зраду (фото, відео)

Сергій Бабкін оскандалився новим синглом

На днях відомий співак Сергій Бабкін, родом з Харкова, представив свою нову, неоднозначну композицію під назвою "Зрада". В мережі вже охрестили пісню маніпулятивною.

44-виконавець висловив те, що в нього "накипіло" після скандалів і звинувачень в його бік. Все через те, що артист виконав російською мовою пісню "Солдат" під час північноамериканського туру гурту 5'nizza. А також факт співпраці з росіянами, які займаються організацією концертів музикантів в США та Європі.

Здається, що ця композиція більше схожа на заяву Бабкіна проти розпалювання ненависті в суспільстві на різні теми. Наприклад, якщо ви виїхали з України, щоб виступати на концертах, або не носите вишиванку і ваші соцмережі містять обмежену кількість публікацій про війну — це все зрада.

Текст пісні "Зрада" "Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — зрада Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — зрада Помада така, як у Пугачової Алли — зрада Нема зради в снарядів, що бʼють по русні градом. Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" — зрада Випало з рота "прошу прощения" — зрада У тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки — зрада Бійцям на передку байдуже — треба или надо".

Реакція українців в коментарях

Чимало людей висловили свою оцінку "маніфесту" Сергія Бабкіна. Навіть шанувальники співака висловили критику стосовно нього через останні скандали та неуміле поєднання кількох факторів.

"Неповторний оригінал 2016 року та дешевий ватний плагіат Бабкіна-2023", — написав у Фейсбуці Юрко Космина, український сатирик, поет і блогер.

Нагадаємо про подібний скандал з піснею Потапа "Волонтер". Першими своє обурення висловили українці, пов’язані саме із волонтерським рухом.