Машу Єфросиніну заслали до колонії: у рф "покарали" українку

Ведучу засудили до 7 років колонії у справі про військові "фейки"

Відому українську телеведучу та актрису Машу Єфросиніну, яку раніше "визнали" в росії терористкою, заочно засудили до семи років колонії у справі про поширення військових "фейків за мотивами політичної ненависті".

Про це пишуть РосЗМІ, посилаючись на коментар пресслужби Басманного районного суду Москви. Повідомляється, що причиною для порушення кримінальної справи стали публікації в її акаунті в Інстаграмі.

Навесні мвс рф оголосило українку в розшук, а московський суд відправив під заочний арешт. Росіяни також винесли рішення про заборону телеведучій адмініструвати в соціальних мережах сторінки протягом трьох років.

Нагадаємо, на визнання терористкою в рф телеведуча реагувала з гумором і подякувала шанувальникам за привітання у зв’язку з новим статусом. В одному зі своїх постів у соціальній мережі Єфросиніна справедливо написала: "Продовжуємо в тому ж дусі — говоримо правду, не замовчуємо знищення українського народу кривавим режимом плєшкі з бункеру!".

Відомо, що чоловік української ведучої служить у ЗСУ. Раніше Єфросиніна поділилася з підписниками, що її коханий дуже змінився за час повномасштабного вторгнення.