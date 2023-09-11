"Добре, коли є перепустка": блогерка похвалилася нічною їздою Києвом і нарвалася на хейт у мережі (відео)

За добу після свого відео дівчина заявила, що нічого подібного не було

Така собі Анна Краснова, яка позиціонує себе як українська блогерка, потрапила у скандал. Дівчина розсікала Києвом у комендантську годину і похвалилася, що в неї є перепустка, ймовірно, куплена.

Відео дівчина опублікувала у своєму Instagram. Щоправда пізніше вона записала відеозвернення у якому спростувала свої ж слова.

Так, Ганна опублікувала у stories фото, як їде за кермом о 01:39 шосе М05 Київ — Одеса під пісню російської співачки Ханни. Дівчина зробила підпис до відео із фразою: "Добре, коли є перепустка і можна кататися ночами".

Однак після цього на неї обрушилася хвиля хейту і блогерка поспішила виправдатися. Вона заявила, що передплатники з "порожніми головами" не так її зрозуміли. Їздила вона не вночі під час комендантської години, а просто ввечері.

"Я вчора опублікувала відео, де їду за кермом увечері і написала, "добре, коли є перепустка і можна кататися з вночі", але ваші порожні голови, які мислять вузько, перекрутили інформацію. У мене немає перепустки і ніколи не було. Я не їжджу. вночі, це відео знято увечері", — запевняє дівчина.

Відомо, що в минулому Ганна Краснова була помічена за водінням у нетверезому стані і на неї було складено адмінпротокол.

Ким працює дівчина, невідомо. У своєму Instagram вона постить фото досить відвертого характеру: у білизні, а іноді й зовсім топлес, прикриваючи інтимні місця. Краснова має автомобіль марки Porsche, а також вона регулярно отримує дорогі подарунки від залицяльників: величезні букети квітів і прикраси. Відпочиває блогерка у дорогих ресторанах, а у вільний від цього час займається танцями на пілоні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до цього у скандал із перепусткою попала дружина Віктора Павліка Вікторія. Дівчина похизувалася, що чоловік-співак подарував їй перепустку, яка дозволяє їздити в комендантську годину. Після хвилі хейту співак поспішив виправдатися та заявив, що його дружина невдало пожартувала.