Анастасію Приходько захейтіли за привітання одіозного ведучого з "Миротворця": подробиці скандалу

Назар Діордиця відомий скандальними проросійськими заявами

Відома українська співачка Анастасія Приходько потрапила до нового скандалу. Вона привітала з днем народження телеведучого, який числиться у Миротворці через участь в інформаційних операціях росії Назара Діордіцу.

Пост зі зворушливими словами на адресу скандального журналіста зірка опублікувала в соцмережі. Костянтин Андріюк негативно висловився про співачку через такий вчинок.

Так, Приходько опублікувала знімки з Назаром Діордицею, ще відомим як Макс Назаров, на яких вони щиро сміються. Зважаючи на все, співачка і журналіст хороші друзі.

"Друг, бажаю три рази по 33. HBD", — написала заслужена артистка України.

Журналіст Костянтин Андріюк назвав Назара Діордіцу учасником проросійської пропаганди, хоча офіційно його не визнано таким. Українці у мережі теж не оцінили вчинок співачки.

"Участь в інформаційних операціях росії (країна-агресор), спрямованих на знищення доказів злочинів російського агресора та їхніх посібників проти України. Маніпулювання суспільно значущою інформацією. Учасник актів гуманітарної агресії проти України", — сказано про нього на сайті Миротворця.

Журналіст працював на каналі колишнього українського нардепа із проросійськими поглядами євгена мураєва "НАШ". З інформації з відкритих джерел відомо, що Діордиця неодноразово висловлювався у руслі роспропаганди. Наприклад, "Детектор медіа" пише, що Діордиця "легітимізував російських бойовиків", а саме:

заявляв, що "ЛНДР" нібито не визнані терористичними організаціями,

заявляв, що Україна нібито вела переговори з "представниками цих республік",

поширював російські наративи про окуповані території та запевняв, що жителі Донбасу охоче проголосують за путіна.

А 2020 року під час прямого ефіру Назар Діордиця підключив до студії канал "НАШ" одного з так званих "лідерів ЛНР" Родіона Мірошника. Представник терористів поговорив із депутатом від "Слуги народу" і на всю країну заявив, що Донбас не є частиною України, а ведучий Діордиця лише підтвердив це.

На початку лютого 2022 року Назар Діордиця обізвав "долбо***змом" кричалку українських фанатів "Путін ху*ло", яку ті скандували під час півфіналу матчу з футзалу на ЧС Європи. Українська збірна і грала проти росіян.

Крім того, нещодавно Богдан Діордиця потрапив у новий скандал. На своєму ефірі він поспілкувався з блогером Михайлом Чаплигою, який назвав Україну "країною-терористкою" через те, що вона обстрілює територію росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди подівся український актор Дмитро Ступка після початку повномасштабного вторгнення. Він встиг відзначитись кількома скандалами.