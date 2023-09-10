"У клубі кремлівських підстилок поповнення": мережа розносить "камизяк" Мусагалієва й Дорохова за поїздку на Донбас

Коміки мовчали про війну, але тепер усім показали свою підтримку російських окупантів

Російські гумористи Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов, які прославилися участю у КВК з командою "Камизяки", виступили на окупованій території України. Коміки влаштували "танці на кістках" у меморіальному комплексі "Саур-Могила" — кургані у Горлівському районі Донецької області.

Як повідомляє "Телеграф", гумористи взяли участь у пропагандистському концерті окупантів з нагоди "80-х роковин з Дня визволення Донбасу". Мусагалієв та Дорохов склали компанію артистам-путіністам Григорію Лепсу, Родіону Газманову, Дмитру Дюжеву, Шаману й іншим.

Так, обидва "камизяки" мовчали з початку повномасштабної російсько-української війни. Єдине, Азамат писав у соцмережах "за мир" та знайомих "хлопців в Україні". Однак на виступі в окупованій частині України коміки не заїкалися про мир, а співали перед російськими окупантами про американців і німців, яких можуть знищити російські "Василії". Наприклад, слова з їхньої пісні: "Но где-то по бескрайней, заснеженной Сибири мобильный комплекс едет баллистических ракет…", "Но где-то на просторах, балтийского залива залёг атомоход, с ракетой Булава…"

У соцмережах, зокрема Twitter, піднялася хвиля хейту після поїздки Мусагалієва та Дорохова на окуповану територію України. Користувачі пишуть:

"Цього тижня у клубі кремлівських підстилок поповнення. Ласкаво просимо товариші Мусаголієв та Дорохов";

"Дорохов і Мусагалієв приїхали на Донбас. Мали стільки можливостей не бруднитися в г*вні й усе одно забруднилися. Яка гидота";

"Залишається сподіватися, що дітей найбільших коміків рф торкатимуть за душу якісь вагнерівці так, як торкалися українських дітей";

"Два сервільні блазні, Мусагалієв і Дорохов, відвідали тимчасово окуповані території України і присягнули на вірність валізі з гівном!"

Крім того, проти коміка Азамата Мусагалієва, який вважається казахом за національністю, виступили у мережі й жителі Казахстану. До речі, на початку жовтня там очікується концерт команди "Камизяки", коментатори вже просять зірвати захід.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поїздкою на окуповану територію України "відзначився" Рома Звєрь. Фронтмен групи "Звєрі" засуджував війну, але "перевзувся".