"Рома, извини, у меня самолет": Андрій Хливнюк потролив вокаліста "Звірі", який підтримав окупантів (відео)

У мережі жарт оцінили

Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк записав коротку відповідь вокалісту російського гурту "Звірі" Роману Білику, який раніше виступав проти війни, але потім приїхав виступати перед окупантами.

Своє звернення Хливнюк оприлюднив у Instagram. У ньому він заспівав короткий уривок із пісні "Звірів" — "До скорой встречи" тримаючи в руках розвідувальний безпілотник Mini Shark українського виробництва.

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела, дела…" — процитував лідер "Бумбоксу" пісню російського колективу.

Інші користувачі мережі підтримали жарт Хливнюка та привели інші уривки з пісень Білика, а також висловили сподівання, що цей БПЛА таки наздожене його на українській землі.

Роман Білик — російський музикант українського походження (по батькові), який у дитинстві кілька років прожив у Донецькій області. На початку повномасштабної військової агресії росії проти України музикант засуджував війну, але потім видалив зі свого Instagram антивоєнні пости, а потім і зовсім приїхав підтримати окупантів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Хливнюк відверто висловився про російських артистів, з якими співпрацював. Гурт "Бумбокс" був дуже популярний в Росії, а солістові навіть присвоювали музичні нагороди.