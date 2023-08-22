Рома Звір виступив із концертом для окупантів і викликав гнів у соцмережах

Білик торік виступав із антивоєнною позицією

Роман Білик, вокаліст російського гурту "Звірі", склад якого майже повністю змінився кілька років тому, виступив із концертом на окупованих територіях України. Про це повідомив у Facebook журналіст Ілля Шепелін.

Він написав, що музикант минулого року виступав проти війни, а цього року вже приїхав "підтримати хлопців", які вирушили вбивати до сусідньої країни. Півтора роки у "Звірів" скасовувалися концерти — ще на початку червня було заборонено виступ на ПМЕФі (Петербурзький міжнародний економічний форум) "через антивоєнну позицію музиканта".

"Сумно. Але, напевно, це лише привід ще більше цінувати принциповість тих, хто не проміняв людяність на гонорари на підтримку війни. Або навіть — просто спокійну гастрольну діяльність на території РФ. Цінуйте і підтримуйте справжніх артистів", — написав журналіст.

Користувачі соцмережі розкритикували музиканта. "Ще один, що впав вниз", "Так низько впасти для того, щоб стати зіркою в "ДНР", "Просто таке сильне кохання… до бабла" — такі коментарі залишили під повідомленням підписники.

Раніше ми писали, що нещодавній російський ракетний удар по Чернігову застала дочка українського музиканта, лідера гурту Kozak System Івана Леньо. 20-річна Маланка знаходилася поблизу театру, у який окупанти влучили ракетою.