"Заради цього мене відпустили до Києва": Віталій Козловський показав, через що приїхав із фронту (відео)

Співак не просто завітав до столиці, а мав особливу для нього задачу

Український співак Віталій Козловський, якого призвали до лав ЗСУ, тимчасово залишив передову заради важливого виступу. Військовослужбовець заспівав на концерті "Національна легенда України", що приурочений до Дня Незалежності України.

Як повідомив Козловський на своїй сторінці в Instagram, лише за день з позицій він потрапив на сцену. Співак поділився з фанами відео, де співає трек "Мам" Кузьми Скрябіна.

Так, в камуфляжі Козловський вийшов на сцену. Ведучий представив артиста як солдата четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж".

"Кожен воїн, повертаючись додому з бою, пише своїй мамі: "Не хвилюйся, живий", — такими словами розпочав свій виступ артист.

Козловський співав одразу після промови президента Володимира Зеленського. Співак виконав пісню Скрябіна "Мам". За словами Козловського, так він вшанував загиблих героїв, чиї матері отримали відзнаку з рук президента. Артист зазначив, що автор хіта – Кузьма Скрябін — свого часу став його провідником і наставником. Пісня ж, на думку Козловського, під час повномасштабної російсько-української війни має особливий сенс для кожної мами, яка чекає сина з фронту.

"Ще буквально вчора я був на позиціях і жив у бліндажі, а сьогодні стою на сцені… Це два протилежні світи, які зійшлися в протиріччі. Врешті, мене відпустили до Києва заради цього виступу. Велике хвилювання і велика честь", — пише Козловський у соцмережі.

Раніше Віталій Козловський публікував світлини з передової. Артист показав незвичайного "сусіда" в окопі. Також захисник розповідав, як проходить відпочинок на фронті.