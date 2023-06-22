"Роблю останні кроки як цивільний": Віталій Козловський став частиною незвичайного підрозділу Нацгвардії (відео)

Співак потрапив до "Гвардії наступу"

Український співак Віталій Козловський, який днями отримав повістку та побував у ТЦК, повідомив про те, що офіційно став військовослужбовцем.

Так у своєму Facebook він оприлюднив коротке відео, в якому поділився враженнями про перший день у новому статусі.

"Моєю зброєю від початку повномасштабного вторгнення був мікрофон. Тепер буде автомат. Роблю останні кроки як цивільний. Далі – полігон", — сказав він.

Водночас пресслужба МВС оприлюднила ще одне відео виконавця та зазначила, що він тепер офіційно став членом Нацгвардії.

Піднебінного більше конкретики додав пресофіцер Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитон Старський, який натякнув, що Козловський проходитиме навчання у бригаді НГУ "Рубіж".

Це одна із 8 бригад, які входять до складу "Гвардії наступу".

Як повідомлялося раніше, багато українських знаменитостей вступили до лав ЗСУ або Нацгвардії після початку вторгнення. Серед них, наприклад, соліст популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Також до українських захисників приєднався герой гучного серіалу "Фортечна" Руслан Пахомі. Актору 21 рік.