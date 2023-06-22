"Делаю последние шаги как гражданский": Виталий Козловский стал частью необычного подразделения Нацгвардии (видео)

Певец попал в "Гвардию наступления"

Украинский певец Виталий Козловский, который на днях получил повестку и побывал в ТЦК, сообщил о том, что официально стал военнослужащим.

Так в своем Facebook он обнародовал короткое видео, в котором поделился впечатлениями о первом дне в новом статусе.

"Моим оружием с самого начала полномасштабного вторжения был микрофон. Теперь будет автомат. Делаю последние шаги как гражданский. Далее – полигон", — сказал он.

Вместе с тем, пресс-служба МВД обнародовала еще одно видео исполнителя и отметила, что он теперь официально стал членом Нацгвардии.

Небного больше конкретики добавил пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитон Старский, который намекнул, что Козловский будет проходить обучение в бригаде НГУ "Рубеж".

Это одна из 8 бригад, которые входят в состав "Гвардии наступления".

Как сообщалось ранее, многие украинские знаменитости вступили в ряды ВСУ или Нацгвардии после начала вторжения. Среди них, к примеру, солист популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Также к украинским защитникам присоединился герой нашумевшего сериала "Крепостная" Руслан Пахоми. Актеру 21 год.