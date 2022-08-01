21-летний актер из "Крепостной" отправился защищать Украину на войне с рф (фото, видео)

Руслан Пахоми, сыгравший барона в популярном сериале, охраняет границы Одесщины

Актер из четвертого сезона сериала "Крепостная", который из-за вторжения россии в Украину не вышел на телеэкраны страны, Руслан Пахоми стал военнослужащим. 21-летний парень охраняет границу родной Украины в Одесской области, служа в Измаильском отряде.

Об этом Пахоми рассказал журналистам "Суспильного". 21-летний актер сменил образ барона в кино на стрельбу, автомат и окопы.

В первые дни войны Руслана записали в местную самооборону. Позже он направился в районный центр комплектования. Пахоми призвали в Подольский отряд, где он служил на границе с Приднестровьем, а через неделю начал служить в Измаильском отряде.

"Я на мгновение подумал, что если что-то, а моя семья? Я просто из многодетной семьи, нас пятеро вообще и мать. Сейчас придет человек-орк и захочет все забрать. И решил, пошел в военный комиссариат", – поделился актер.

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На фронте молодой актер продолжает заниматься творчеством, сочиняя стихи. Об опыте съемок в популярном сериале Руслан Пахоми вспоминает с удовольствием.

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