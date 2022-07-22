Еще одна непризнанная"республика" планирует присоединиться к россии: что известно

Какие-либо сроки "министр" назвать не решился

На оккупированных россиянами украинских территориях уже неоднократно говорили о "референдумах" про вхождение в состав россии, но дата проведения такого плебисцита постоянно плавает. Прогнозировать что-либо оккупанты не решаются. Тем временем, Приднестровская молдавская республика, еще одно поддерживаемое из кремля непризнанное сепаратистское образование, решило напомнить о себе и заявить о намерении стать частью рф.

Так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев дал интервью российским пропагандистам, в котором сообщил – республика намерена войти в состав рф. Как пишет "Коммерсант", сроков при этом он называть не стал.

Игнатьев сослался на результаты "референдума", который в ПМР провели 17 сентября 2006 года. Тогда жители "республики" проголосовали за независимость с дальнейшим вхождением в рф. "Министр" также заверил, что власти "республики" не будут действовать в ущерб народу, а вместо этого будут предпринимать "прагматичные и честные шаги".

Как сообщал "Телеграф", еще одна созданная россией квазиреспублика заявляла о проведении аналогичного "референдума". О начале подготовки к плебисциту в марте заявила Южная Осетия. И даже назвала сроки – 17 июля. Однако два месяца спустя, после смены власти в стране, уверенность в успехе референдума куда-то улетучилась и было принято решение отложить его на неопределенный срок.