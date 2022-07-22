Ще одна невизнана "республіка" планує приєднатися до росії: що відомо

Якісь терміни "міністр" назвати не наважився

На окупованих росіянами українських територіях уже неодноразово говорили про "референдуми" щодо входження до складу росії, але дата проведення такого плебісциту постійно плаває. Прогнозувати що-небудь окупанти не наважуються. Тим часом, Придністровська молдавська республіка, ще одне підтримуване з кремля невизнане сепаратистське утворення, вирішила нагадати про себе і заявити про намір стати частиною росії.

Так званий міністр закордонних справ Придністров’я Віталій Ігнатьєв дав інтерв’ю російським пропагандистам, у якому повідомив – республіка має намір увійти до складу рф. Як пише "Комерсант", термінів при цьому він називати не став.

Ігнатьєв послався на результати "референдуму", який у ПМР провели 17 вересня 2006 року. Тоді жителі "республіки" проголосували за незалежність з подальшим входженням до росії. "Міністр" також запевнив, що влада "республіки" не діятиме на шкоду народу, а натомість робитиме "прагматичні та чесні кроки".

Як повідомляв "Телеграф", ще одна створена росією квазіреспубліка заявляла про проведення аналогічного "референдуму". Про початок підготовки до плебісциту в березні заявила Південна Осетія. І навіть назвала терміни – 17 липня. Однак через два місяці, після зміни влади в країні, впевненість в успіху референдуму кудись зникла і було прийнято рішення відкласти його на невизначений термін.