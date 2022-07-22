Ще одна невизнана "республіка" планує приєднатися до росії: що відомо
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Якісь терміни "міністр" назвати не наважився
На окупованих росіянами українських територіях уже неодноразово говорили про "референдуми" щодо входження до складу росії, але дата проведення такого плебісциту постійно плаває. Прогнозувати що-небудь окупанти не наважуються. Тим часом, Придністровська молдавська республіка, ще одне підтримуване з кремля невизнане сепаратистське утворення, вирішила нагадати про себе і заявити про намір стати частиною росії.
Так званий міністр закордонних справ Придністров’я Віталій Ігнатьєв дав інтерв’ю російським пропагандистам, у якому повідомив – республіка має намір увійти до складу рф. Як пише "Комерсант", термінів при цьому він називати не став.
Ігнатьєв послався на результати "референдуму", який у ПМР провели 17 вересня 2006 року. Тоді жителі "республіки" проголосували за незалежність з подальшим входженням до росії. "Міністр" також запевнив, що влада "республіки" не діятиме на шкоду народу, а натомість робитиме "прагматичні та чесні кроки".
Як повідомляв "Телеграф", ще одна створена росією квазіреспубліка заявляла про проведення аналогічного "референдуму". Про початок підготовки до плебісциту в березні заявила Південна Осетія. І навіть назвала терміни – 17 липня. Однак через два місяці, після зміни влади в країні, впевненість в успіху референдуму кудись зникла і було прийнято рішення відкласти його на невизначений термін.