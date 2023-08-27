"Ради этого меня отпустили в Киев": Виталий Козловский показал, из-за чего приехал с фронта (видео)

Певец не просто посетил столицу, для него была особая задача

Украинский певец Виталий Козловский, призванный в ряды ВСУ, временно оставил передовую ради важного выступления. Военнослужащий спел на концерте "Национальная легенда Украины", приуроченном ко Дню Независимости Украины.

Как сообщил Козловский на своей странице в Instagram, только спустя день с позиций он попал на сцену. Певец поделился с фанами видео, где поет трек "Мам" Кузьмы Скрябина.

Так, в камуфляже Козловский вышел на сцену. Ведущий представил артиста в качестве солдата четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж".

"Каждый воин, возвращаясь домой с боя, пишет своей маме: "Не волнуйся, живой", - такими словами начал свое выступление артист.

Козловский пел сразу после выступления президента Владимира Зеленского. Певец исполнил песню Скрябина "Мам". По словам Козловского, так он почтил память погибших героев, чьи матери получили награду из рук президента. Артист отметил, что автор хита – Кузьма Скрябин – в свое время стал его проводником и наставником. Песня же, по мнению Козловского, во время полномасштабной российско-украинской войны имеет особый смысл для каждой мамы, ждущей сына с фронта.

"Еще буквально вчера я был на позициях и жил в блиндаже, а сегодня стою на сцене… Это два противоположных мира, которые сошлись в противоречии. В конце концов меня отпустили в Киев ради этого выступления. Большое волнение и большая честь", — пишет Козловский в соцсети.

Ранее Виталий Козловский публиковал фотографии с передовой. Артист показал необычного "соседа" в окопе. Также защитник рассказывал, как проходит отдых на фронте.