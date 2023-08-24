Напомнила даже Ротару: украинские звезды в День Независимости поздравили украинцев с праздником (фото, видео)

Украинские артисты и телеведущие напомнили людям о важном в этот день

После искренних поздравлений голливудских звезд с Днем Независимости Украины, в национальный праздник также обратились к украинцам и отечественные звезды.

В соцсетях певцы и телеведущие, некоторые из которых больше года защищают нашу Родину от российских оккупантов, присоединились к пожеланиям президента страны Владимира Зеленского наступление победы в войне с агрессором и мирным небом над головой.

"Телеграф" собрал в материале поздравления украинских звезд. Одной из первых опубликовала патриотический пост в Инстаграме ведущая Леся Никитюк.

Она поделилась с подписчиками строками стиха Лины Костенко "Буває, часом сліпну від краси", имея в виду красоту Украины. Также ведущая выразила благодарность украинским защитникам и защитницам. "Низкий вам поклон", — добавила Леся.

Вышиванка создана украинским брендом Miss Diamond

Телеведущая и общественная активистка отметила, что как бы россия ни пыталась террористически и кроваво забирать свободу, идентичность и независимость Украины, у них ничего не получится.

"За тобой твой народ, сила и правда! Поклон ВСУ и Украинцам, приближающим нашу Победу!", — написала Ефросинина.

Злата Огневич

Певица записала видеообращение, в котором сравнила Украину с 32-летней молодой и перспективной, сильной и волевой барышней. И соседке-агрессорше наша страна точно не по зубам.

Даниель Салем

Украинский ресторатор и телеведущий выложил видео, на котором радуется своей новой "девушке", снайперской винтовке "Сьюзи". "На работу как на праздник! Особенно, когда такой день! С Днем Независимости, моя Украина", — поздравил Даниэль Салем.

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" также поздравил страну с Днем рождения, показав на видео красоту и природу нашего независимого и сильного государства.

Катя Осадчая

Телеведущая и модель напомнила украинцам, каким был праздник Дня Независимости в 2021 году, за полгода до полномасштабного вторжения россии: "Накануне полномасштабной войны я впервые в жизни была на параде, такая гордость — наша Мрия над Крещатиком, истребители с цветным дымом, танк, техника, нарядные военные… Мы стояли, восхищались и даже не предполагали мысли, что ровно через полгода придет великая война…".

Осадчая показала на архивных кадрах еще целый легендарный самолет "Мрия", которую оккупанты уничтожили в прошлом году возле Гостомеля Киевской области.

София Ротару

И даже не забыла о своей стране певица Ротару, которая о полномасштабном нападении россии на территорию Украины особо не высказывается, не считая немногословных постов в соцсети.

В сторис Инстаграма 76-летняя исполнительница запостила пожелания победы и мира Украине. Недавно скрывшаяся надолго с радаров София Ротару появилась в Киеве. Артистка приехала, чтобы почтить память своего мужа, Народного артиста Украины Анатолия Евдокименко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравили украинцев с Днем Независимости главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк. Они выразили уверенность, что Украина обязательно победит российских оккупантов.