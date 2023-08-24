Астронавт, голливудские актеры и не только: мировые звезды трогательно поздравили Украину с Днем Независимости

Этот праздник отмечается 32-й раз, второй раз — в условиях полномасштабной войны

В четверг, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. В качестве поздравления мировые звезды прочитали стихотворение Владимира Сосюры "Любить Україну".

Ролик опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул важность того, что топовые актеры, музыканты и спортсмены – с Украиной.

Среди тех, кто поздравил Украину таким образом, Лиев Шрайбер — американский сценарист, кинопродюсер, кинорежиссер и британский актер Марк Стронг. Также строчку из стихотворения об Украине читает Тимоти Снайдер — американский историк и писатель, профессор Йельского университета. Он является специалистом по истории Восточной Европы и, в частности, истории Украины, Польши, россии. Исследователь национализма, тоталитаризма и холокоста.

Также в чтении приняла участие Иванна Сахно — украинская актриса, которая снялась в американском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и других лентах. Еще одну строчку зачитал Скотт Келли — американский астронавт и отставной капитан ВМС США, совершивший четыре космических полета, один из которых продолжительностью 340 суток.

Кроме них, в чтении стихотворения приняли участие канадская актриса и режиссер Кетрин Винник, Мишель Азанавичус – французский кинорежиссер, сценарист и продюсер и американский актер Миша Коллинз. Завершили поздравление украинские спортсмены — боксер Александр Усик и футболист Андрей Шевченко.

Напомним, стихотворение "Любить Україну" Владимир Сосюра написал в 1944 году. Тогда поэт вернулся в освобожденный от нацистов Киев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравили украинцев с Днем Независимости главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк. Они выразили уверенность, что Украина обязательно победит российских оккупантов.