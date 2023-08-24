Абсурду нет предела: лукашенко поздравил "братский народ" Украины с Днем Независимости

Его поздравление звучит как издевательство

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко, который поддерживает россию в ее войне против Украины и недавно заявил, что ее цели якобы достигнуты, лицемерно поздравил "братский украинский народ" с Днем Независимости. Он пустился в перечисление параллелей между украинцами и белорусами.

Поздравление диктатора опубликовано в Telegram. В нем лукашенко смехотворно заявил, что и Украина и Беларусь якобы "выбрали самостоятельные пути своего развития" и добавил, что "многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении".

"Испокон веков наши предки торговали, создавали семьи и воспитывали детей, вместе мужественно боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки. И по сегодняшний день нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре", — написал лукашенко.

Он и дальше продолжил проводить аналогии между Украиной и Беларусью. Причем пустился в совсем абсурдные заявления.

"Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", — заявил диктатор.

Это звучит смешно, прежде всего потому, что Беларусь и сам лукашенко находится в абсолютной зависимости от президента россии владимира путина. Говорить о независимости этой страны сейчас не приходится.

Как сообщал "Телеграф", недавно лукашенко разоткровенничался о разговоре, который у них с путиным состоялся накануне полномасштабного вторжения рф в Украину. По его словам, глава кремля попросил его об одном одолжении.