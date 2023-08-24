Абсурду немає меж: лукашенко привітав "братній народ" України з Днем Незалежності

Його привітання звучить як знущання

Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко, який підтримує росію у її війні проти України й нещодавно заявив, що її цілі нібито досягнуті, лицемірно привітав "братній український народ" із Днем Незалежності. Він пустився в перелік паралелей між українцями та білорусами.

Привітання диктатора опубліковано у Telegram. У ньому лукашенко сміхотворно заявив, що і Україна і Білорусь нібито "обрали самостійні шляхи свого розвитку" і додав, що "багато поколінь білорусів та українців століттями жили у злагоді та повазі".

"Споконвіку наші предки торгували, створювали сім’ї та виховували дітей, разом мужньо боролися з фашизмом, відбудовували спільну державу в перші повоєнні п’ятирічки. І по сьогоднішній день нас поєднують такі риси характеру, як працьовитість, старанність, поважне ставлення до старших та своїх традицій, самобутньої культури", — написав лукашенко.

Він і надалі продовжив проводити аналогії між Україною та Білоруссю. Причому видав абсолютно абсурдні заяви.

"Здобувши незалежність понад три десятиліття тому, обидві країни обрали самостійні шляхи свого розвитку, будівництва майбутнього, заради якого ми маємо створити безпечні можливості для гідного співіснування всього регіону. Ми маємо використовувати цінність нашого сусідства задля припинення конфронтації. Білоруська сторона готова зробити для цього все необхідне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу", — заявив диктатор.

Це звучить смішно насамперед тому, що Білорусь і сам лукашенко перебуває в абсолютній залежності від президента рф володимира Путіна. Говорити про незалежність цієї країни наразі не доводиться.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно лукашенко відверто розповідав про розмову, яка у них з путіним відбулася напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, глава кремля попросив його про одну послугу.