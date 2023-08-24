Астронавт, голлівудські актори і не лише: світові зірки зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності

Це свято відзначається 32-й раз, вдруге – в умовах повномасштабної війни

У четвер, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. У якості вітання світові зірки прочитали вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Ролик опублікував Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він наголосив на важливості того, що топові актори, музиканти та спортсмени – з Україною.

Серед тих, хто привітав Україну таким чином, Лієв Шрайбер – американський сценарист, кінопродюсер, кінорежисер та британський актор Марк Стронг. Також рядок із вірша про Україну читає Тімоті Снайдер — американський історик та письменник, професор Єльського університету. Він є фахівцем з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, росії. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та Голокосту.

Також у читанні взяла участь Іванна Сахно — українська актриса, яка знялася в американському блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання" та інших стрічках. Ще один рядок зачитав Скотт Келлі — американський астронавт і відставний капітан ВМС США, який здійснив чотири космічні польоти, один із яких тривалістю 340 діб.

Крім них, у читанні вірша взяли участь канадська акторка та режисер Кетрін Віннік, Мішель Азанавічус – французький кінорежисер, сценарист та продюсер та американський актор Міша Коллінз. Завершили вітання українські спортсмени – боксер Олександр Усик та футболіст Андрій Шевченко.

Нагадаємо, вірш "Любити Україну" Володимир Сосюра написав 1944 року. Тоді поет повернувся до звільненого від нацистів Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітали українців із Днем Незалежності головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк. Вони висловили впевненість, що Україна обов’язково переможе російських окупантів.