Разведенный Даниэль Салем рассказал о своих новых отношениях: "Это Диана" (видео)

39-летний ведущий, который сейчас служит в ВСУ, показал, как умело обращается с "любимой"

Известный украинский телеведущий, а сейчас военнослужащий Вооруженных сил Украины Даниэль Салем показал свои новые "отношения" после того, как в июне этого года заявил, что находится в бракоразводном процессе с женой Марией, с которой вместе прожил 17 лет.

39-летний мужчина выложил в соцсети Инстаграм видео, на котором умело заряжает "Диану" — снайперскую винтовку. В один момент Салем нежно поцеловал оружие и похлопал по прицелу. Все это ведущий сопроводил романтической мелодией.

"Все что вам нужно знать о моих отношениях. Это Диана…", — кратко описал видео украинский военнослужащий.

Напомним, что Даниэль Салем родом из Одессы, которую сейчас активно обстреливают российские оккупанты. В этом году ведущий сообщил, что разводится со своей женой. Пара воспитывает общую дочь Санту-Луну, родившуюся у супругов в 2015 году.

В мае мужчина заявил, что у него есть желание удочерить ребенка, потерявшего родителей из-за войны. Как сообщил Салем поклонникам, о таком его решении не знала даже его жена Мария.