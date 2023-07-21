Выпустили семь крылатых ракет: подробности дневной ракетной атаки по Одесской области

По области также было выпущено до четырех противокорабельных ракет

Во время масштабной воздушной тревоги днем 21 июля, российские оккупанты совершили атаку по Одессе и Одесской области. Появились первые подробности происшествия.

Как сообщают в ОК "Юг", удар был нанесен по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Захватчики выпустили семь крылатых ракет разного класса. Отмечается, что объект был поврежден, а масштабы разрушений на данный момент устанавливаются.

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит о том, что с 10 часов утра россияне выпустили по территории Одесской области до четырех противокорабельных ракет "Оникс".

Отметим, что этими же ракетами оккупанты атаковали Одессу и Николаев ночью 20 июля. Противовоздушной обороне сложно их сбивать, поскольку они летят на малой высоте, но при этом на большой скорости.

Также ситуацию прокомментировал глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Он подчеркнул, что страна-террорист уже атакует Одессу не только ночью, как в предыдущие дни, а теперь и в дневное время.

Тем временем местные паблики пишут, что оккупанты уже распространяют в сети видео, как они запускали "Ониксы" по Одесской области с территории временно оккупированного Севастополя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве внутренних дел Украины опубликовали видео, снятое в первые минуты после удара по Одессе в ночь на 20 июля.