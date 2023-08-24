Образ Елены Зеленской в День Независимости: вышиванку украинского бренда украшает вышитый вручную трезуб (фото)

Для праздника первая леди выбрала элегантный образ с белой вышиванкой

В четверг 24 августа 2023 года в Киеве проходили торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Первая леди Елена Зеленская появилась в утонченной вышитой блузе.

Как сообщает Офис президента, в Киеве состоялась "Молитва за Украину", на Софиевской площади выступил Владимир Зеленский. Среди зрителей и его супруга, Елена Зеленская.

Так, для праздника первая леди выбрала черные брюки-палаццо, ремень в тон и белую вышиванку с епископскими рукавами. Среди орнамента можно увидеть трезубец. Дополняют образ голубые туфли, жемчужная нить на шее и золотые серьги-крестики, а также черные солнцезащитные очки.

Елена Зеленская в Киеве 24 августа. Фото: Ян Доброносов

Стильный образ первой леди. Фото: Ян Доброносов

Роскошная вышиванка Зеленской. Фото: Ян Доброносов

Трогательный момент попал в кадр. Фото: Ян Доброносов

Елена Зеленская с президентом. Фото: Ян Доброносов

Как пишет Телеграмм-канал "Культурная прачечная", на Елене Зеленской эксклюзивная вышиванка украинского бренда Gunia Project. Сорочку вышивали вручную, а за основу орнаментов выбрали рушники Сумщины. Художник Руслан Панчук показал фрагмент вышивки на сорочке для первой леди.

Над вышивкой работал художник Руслан Панчук

Стоит признать, что первая леди Украина умеет стильно носить элементы национального костюма. Недавно, в День флага 23 августа, Елена Зеленская показала эффектную вышитую сорочку от украинского бренда. Ранее во время визита в Данию супруга Зеленского украсила наряд необычным аксессуаром – брошкой в виде того самого "петушка" из Бородянки.

Не отстает от жены и президент. Как писал "Телеграф", в День Независимости Владимир Зеленский появился в милитари-вышиванке. Рубашку украинские дизайнеры пошили специально для гаранта.