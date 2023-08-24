Образ Елены Зеленской в День Независимости: вышиванку украинского бренда украшает вышитый вручную трезуб (фото)
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Для праздника первая леди выбрала элегантный образ с белой вышиванкой
В четверг 24 августа 2023 года в Киеве проходили торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Первая леди Елена Зеленская появилась в утонченной вышитой блузе.
Как сообщает Офис президента, в Киеве состоялась "Молитва за Украину", на Софиевской площади выступил Владимир Зеленский. Среди зрителей и его супруга, Елена Зеленская.
Так, для праздника первая леди выбрала черные брюки-палаццо, ремень в тон и белую вышиванку с епископскими рукавами. Среди орнамента можно увидеть трезубец. Дополняют образ голубые туфли, жемчужная нить на шее и золотые серьги-крестики, а также черные солнцезащитные очки.
Как пишет Телеграмм-канал "Культурная прачечная", на Елене Зеленской эксклюзивная вышиванка украинского бренда Gunia Project. Сорочку вышивали вручную, а за основу орнаментов выбрали рушники Сумщины. Художник Руслан Панчук показал фрагмент вышивки на сорочке для первой леди.
Стоит признать, что первая леди Украина умеет стильно носить элементы национального костюма. Недавно, в День флага 23 августа, Елена Зеленская показала эффектную вышитую сорочку от украинского бренда. Ранее во время визита в Данию супруга Зеленского украсила наряд необычным аксессуаром – брошкой в виде того самого "петушка" из Бородянки.
Не отстает от жены и президент. Как писал "Телеграф", в День Независимости Владимир Зеленский появился в милитари-вышиванке. Рубашку украинские дизайнеры пошили специально для гаранта.