В День Независимости Украины Владимир Зеленский появился в вышиванке украинского бренда (фото)

Вышитую сорочку изготовили специально для президента

В Киеве состоялись торжества ко Дню Независимости Украины 24 августа 2023 года, на которых присутствовал президент Владимир Зеленский. Для мероприятия гарант выбрал вышиванку в милитари стиле.

Вышитую сорочку специально для президента изготовил украинский бренд мужской одежды Damirli. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Так, на Зеленском льняная рубашка цвета хаки с воротником-стойкой. Особенностью вышиванки стал вышитый крестиком украинский тризуб, который символично размещен у сердца.

К слову, этот же производитель шил для президента поло цвета хаки, в котором гарант выходил на публику накануне 24 августа. Кроме того, в вышиванках бренда Damirli появлялся боксер Александр Усик.

Владимир Зеленский в Киеве 24 августа 2023 года. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Президент и первая леди. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У Зеленского новая вышиванка. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Тризуб у сердца. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сколько стоит вышиванка президента, не сообщается. На сайте магазина подобная вещь не продается, ведь, как указывалось, была пошита эксклюзивно для Зеленского. Отметим, что в ассортименте бренда есть классические мужские рубашки по цене порядка 225 евро (почти 9 тыс. грн).

Цена рубашек бренда, который одел Зеленского

Ранее "Телеграф" сообщал, что красивую вышиванку продемонстрировала и первая леди. Елена Зеленская надела вышитую блузу украинского бренда в День флага.