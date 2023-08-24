В День Независимости Украины Владимир Зеленский появился в вышиванке украинского бренда (фото)
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Вышитую сорочку изготовили специально для президента
В Киеве состоялись торжества ко Дню Независимости Украины 24 августа 2023 года, на которых присутствовал президент Владимир Зеленский. Для мероприятия гарант выбрал вышиванку в милитари стиле.
Вышитую сорочку специально для президента изготовил украинский бренд мужской одежды Damirli. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.
Так, на Зеленском льняная рубашка цвета хаки с воротником-стойкой. Особенностью вышиванки стал вышитый крестиком украинский тризуб, который символично размещен у сердца.
К слову, этот же производитель шил для президента поло цвета хаки, в котором гарант выходил на публику накануне 24 августа. Кроме того, в вышиванках бренда Damirli появлялся боксер Александр Усик.
Сколько стоит вышиванка президента, не сообщается. На сайте магазина подобная вещь не продается, ведь, как указывалось, была пошита эксклюзивно для Зеленского. Отметим, что в ассортименте бренда есть классические мужские рубашки по цене порядка 225 евро (почти 9 тыс. грн).
Ранее "Телеграф" сообщал, что красивую вышиванку продемонстрировала и первая леди. Елена Зеленская надела вышитую блузу украинского бренда в День флага.