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У День Незалежності України Володимир Зеленський з’явився у вишиванці українського бренду (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Володимир Зеленський у стильній вишиванці Новина оновлена 24 серпня 2023, 13:30
Володимир Зеленський у стильній вишиванці. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Вишиту сорочку виготовили спеціально для президента

У Києві відбулися урочистості до Дня Незалежності України 24 серпня 2023 року, на яких був присутній президент Володимир Зеленський. Для заходу гарант обрав вишиванку у мілітарі стилі.

Вишиту сорочку спеціально для президента виготовив український бренд чоловічого одягу Damirli. Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Так, на Зеленському лляна сорочка кольору хакі з коміром-стійкою. Особливістю вишиванки став вишитий хрестиком український тризуб, який символічно розміщений біля серця.

До речі, цей самий виробник шив для президента поло кольору хакі, в якому гарант виходив на публіку напередодні 24 серпня. Крім того, у вишиванках бренду Damirli з’являвся боксер Олександр Усік.

Володимир Зеленський у Києві 24 серпня 2023 року
Володимир Зеленський у Києві 24 серпня 2023 року. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Володимир Зеленський та Олена Зеленська у Києві 24 серпня 2023 року
Президент та перша леді. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Володимир Зеленський у Києві 24 серпня 2023 року
У Зеленського нова вишиванка. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Володимир Зеленський у Києві 24 серпня 2023 року
Тризуб біля серця. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Скільки коштує вишиванка президента, не повідомляється. На сайті магазину подібна річ не продається, адже, як зазначалося, була пошита ексклюзивно для Зеленського. Зазначимо, що в асортименті бренду є класичні чоловічі сорочки за ціною близько 225 євро (майже 9 тис. грн).

Чоловічі сорочки Damirli
Ціна сорочок бренду, який одягнув Зеленського

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гарну вишиванку продемонструвала й перша леді. Олена Зеленська вдягла вишиту блузу українського бренду у День прапора.

Теги:
#Вишиванка #Володимир Зеленський #День Незалежності України