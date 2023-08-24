У День Незалежності України Володимир Зеленський з’явився у вишиванці українського бренду (фото)

Вишиту сорочку виготовили спеціально для президента

У Києві відбулися урочистості до Дня Незалежності України 24 серпня 2023 року, на яких був присутній президент Володимир Зеленський. Для заходу гарант обрав вишиванку у мілітарі стилі.

Вишиту сорочку спеціально для президента виготовив український бренд чоловічого одягу Damirli. Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Так, на Зеленському лляна сорочка кольору хакі з коміром-стійкою. Особливістю вишиванки став вишитий хрестиком український тризуб, який символічно розміщений біля серця.

До речі, цей самий виробник шив для президента поло кольору хакі, в якому гарант виходив на публіку напередодні 24 серпня. Крім того, у вишиванках бренду Damirli з’являвся боксер Олександр Усік.

Володимир Зеленський у Києві 24 серпня 2023 року. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Президент та перша леді. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У Зеленського нова вишиванка. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Тризуб біля серця. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Скільки коштує вишиванка президента, не повідомляється. На сайті магазину подібна річ не продається, адже, як зазначалося, була пошита ексклюзивно для Зеленського. Зазначимо, що в асортименті бренду є класичні чоловічі сорочки за ціною близько 225 євро (майже 9 тис. грн).

Ціна сорочок бренду, який одягнув Зеленського

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гарну вишиванку продемонструвала й перша леді. Олена Зеленська вдягла вишиту блузу українського бренду у День прапора.