У День Незалежності України Володимир Зеленський з’явився у вишиванці українського бренду (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1578
Вишиту сорочку виготовили спеціально для президента
У Києві відбулися урочистості до Дня Незалежності України 24 серпня 2023 року, на яких був присутній президент Володимир Зеленський. Для заходу гарант обрав вишиванку у мілітарі стилі.
Вишиту сорочку спеціально для президента виготовив український бренд чоловічого одягу Damirli. Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.
Так, на Зеленському лляна сорочка кольору хакі з коміром-стійкою. Особливістю вишиванки став вишитий хрестиком український тризуб, який символічно розміщений біля серця.
До речі, цей самий виробник шив для президента поло кольору хакі, в якому гарант виходив на публіку напередодні 24 серпня. Крім того, у вишиванках бренду Damirli з’являвся боксер Олександр Усік.
Скільки коштує вишиванка президента, не повідомляється. На сайті магазину подібна річ не продається, адже, як зазначалося, була пошита ексклюзивно для Зеленського. Зазначимо, що в асортименті бренду є класичні чоловічі сорочки за ціною близько 225 євро (майже 9 тис. грн).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що гарну вишиванку продемонструвала й перша леді. Олена Зеленська вдягла вишиту блузу українського бренду у День прапора.