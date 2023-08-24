Образ Олени Зеленської у День Незалежності України: блузу прикрашає вишитий тризуб (фото)
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Для свята перша леді вибрала елегантний образ із білою вишиванкою.
У четвер 24 серпня 2023 року у Києві проходили урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України. Перша леді Олена Зеленська з’явилася у витонченій вишитій блузі.
Як повідомляє Офіс президента, у Києві відбулася "Молитва за Україну", на Софіївській площі виступив Володимир Зеленський. Серед глядачів і його дружина, Олена Зеленська.
Так, для свята перша леді обрала чорні штани-палаццо, ремінь у тон та білу вишиванку з єпископськими рукавами. Серед орнаменту можна побачити тризуб. Доповнюють образ блакитні туфлі, перлинна нитка на шиї та золоті сережки-хрестики, а також чорні сонцезахисні окуляри.
Як пише Телеграм-канал "Культурна прачечна", на Олені Зеленській ексклюзивна вишиванка українського бренду Gunia Project. Сорочку вишивали вручну, а за основу орнаментів обрали рушники Сумщини. Художник Руслан Панчук показав фрагмент вишивки на сорочці для першої леді.
Варто визнати, що перша леді Україна вміє стильно носити елементи національного вбрання. Нещодавно, у День прапора 23 серпня, Олена Зеленська показала ефектну вишиту сорочку від українського бренду. Раніше під час візиту до Данії дружина Зеленського прикрасила вбрання незвичайним аксесуаром – брошкою у вигляді того самого "півника" з Бородянки.
Не відстає від дружини й президент. Як писав "Телеграф", у День Незалежності Володимир Зеленський з’явився у мілітарі-вишиванці. Сорочку українські дизайнери пошили спеціально для гаранта.