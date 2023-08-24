Образ Олени Зеленської у День Незалежності України: блузу прикрашає вишитий тризуб (фото)

Для свята перша леді вибрала елегантний образ із білою вишиванкою.

У четвер 24 серпня 2023 року у Києві проходили урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України. Перша леді Олена Зеленська з’явилася у витонченій вишитій блузі.

Як повідомляє Офіс президента, у Києві відбулася "Молитва за Україну", на Софіївській площі виступив Володимир Зеленський. Серед глядачів і його дружина, Олена Зеленська.

Так, для свята перша леді обрала чорні штани-палаццо, ремінь у тон та білу вишиванку з єпископськими рукавами. Серед орнаменту можна побачити тризуб. Доповнюють образ блакитні туфлі, перлинна нитка на шиї та золоті сережки-хрестики, а також чорні сонцезахисні окуляри.

Олена Зеленська у Києві 24 серпня. Фото: Ян Доброносов

Стильний образ першої леді. Фото: Ян Доброносов

Розкішна вишиванка Зеленської. Фото: Ян Доброносов

Зворушливий момент потрапив у кадр. Фото: Ян Доброносов

Олена Зеленська із президентом. Фото: Ян Доброносов

Як пише Телеграм-канал "Культурна прачечна", на Олені Зеленській ексклюзивна вишиванка українського бренду Gunia Project. Сорочку вишивали вручну, а за основу орнаментів обрали рушники Сумщини. Художник Руслан Панчук показав фрагмент вишивки на сорочці для першої леді.

Над вишивкою працював художник Руслан Панчук

Варто визнати, що перша леді Україна вміє стильно носити елементи національного вбрання. Нещодавно, у День прапора 23 серпня, Олена Зеленська показала ефектну вишиту сорочку від українського бренду. Раніше під час візиту до Данії дружина Зеленського прикрасила вбрання незвичайним аксесуаром – брошкою у вигляді того самого "півника" з Бородянки.

Не відстає від дружини й президент. Як писав "Телеграф", у День Незалежності Володимир Зеленський з’явився у мілітарі-вишиванці. Сорочку українські дизайнери пошили спеціально для гаранта.