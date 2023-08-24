Нагадала навіть Ротару: українські зірки в День Незалежності привітали українців зі святом (фото, відео)

Українські артисти та телеведучі нагадали людям про важливе в цей день

Після щирих привітань голлівудських зірок з Днем Незалежності України, у національне свято також звернулись до українців і вітчизняні зірки.

У соцмережах співаки та телеведучі, деякі з яких понад рік боронять нашу Батьківщину від російських окупантів, приєднались до побажань президента країни Володимира Зеленського настання перемоги у війні з агресором та мирного неба над головою.

"Телеграф" зібрав в матеріалі привітання українських зірок. Одною з перших опублікувала патріотичний пост в Інстаграмі ведуча Леся Нікітюк.

Вона поділилася з підписниками рядками вірша Ліни Костенко "Буває, часом сліпну від краси", маючи на увазі красу України. Також ведуча висловила подяку українським захисникам та захисницям. "Низький вам уклін", — додала Леся.

Вишиванку створено українським брендом Miss Diamond

Телеведуча та громадська активістка зазначила, що як би росія не намагалася терористично та криваво забирати свободу, ідентичність та незалежність України, в них нічого не вийде.

"За тобою твій народ, сила й правда! Уклін ЗСУ та Українцям, які наближають нашу Перемогу!", — написала Єфросиніна.

Злата Огнєвіч

Співачка записала відеозвернення, в якому порівняла Україну з 32-річною молодою і перспективною, сильною і вольовою пані. І сусідці-агресорці наша країна точно не по зубах.

Даніель Салем

Український ресторатор та телеведучий виклав відео, на якому радіє своїй новій "дівчині", снайперській гвинтівці "С'юзі". "На роботу як на свято ! Особливо, коли такий день! З Днем Незалежності, моя Україна", — привітав Даніель Салем.

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар та суддя проєкту "МастерШеф" також привітав країну з Днем народження, показавши на відео красу та природу нашої незалежної та сильної держави.

Катя Осадча

Телеведуча і модель нагадала українцям, яким було свято Дня Незалежності у 2021 році, за пів року до повномасштабного вторгнення росії: "Напередодні повномасштабної війни я вперше в житті була на параді, така гордість — наша Мрія над Хрещатиком, винищувачі з кольоровим димом, танки, техніка, ошатні військові… Ми стояли, захоплювалися і навіть не припускали думки, що рівно за півроку прийде велика війна…".

Осадча показала на архівних кадрах ще цілий, легендарний літак "Мрія", яку окупанти знищили минулого року біля Гостомеля Київської області.

Софія Ротару

І навіть не забула про свою країну співачка Ротару, яка про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи небагатослівних постів у соцмережі.

У сторіс Інстаграму 76-річна виконавиця запостила побажання перемоги і миру Україні. Нещодавно Софія Ротару, яка зникла надовго з радарів, з’явилася в Києві. Артистка приїхала, аби вшанувати пам’ять свого чоловіка, Народного артиста України Анатолія Євдокименка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітали українців із Днем Незалежності головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк. Вони висловили впевненість, що Україна обов’язково переможе російських окупантів.