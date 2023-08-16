Через півтора року: як зараз виглядає легендарний літак "Мрія" (фото)

Найбільше постраждала носова частина літака

Фахівці держпідприємства "Антонов" знімають деталі з найбільшого у світі літака "Мрія", які збереглися після його знищення минулого року біля Гостомеля Київської області. Завдяки цим запчастинам можна буде створити нову версію авіалайнера.

Про це повідомляє Avianews, публікуючи ексклюзивні фотографії літака, отримані від колег із видання "Аеровокзал".

Фото — Ігор Лесів/aerovokzal.net

З Ан-225 вже демонтували крило та хвостове оперення. Зазначається, що найбільше постраждала носова частина літака. Пожежа знищила кабіну пілотів разом з обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

"Хвостове оперення, що збереглося, може допомогти в будівництві нового Ан-225, а ось двигуни з літака вже в роботі кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

Фото — Ігор Лесів/aerovokzal.net

Фото — Ігор Лесів/aerovokzal.net

Авіалайнер оснащений шістьма двигунами Д-18Т. Аналогічні використовують транспортні літаки Ан-124 Руслан із флоту ДП "Антонов". Навесні поточного року вже було відремонтовано три із шести двигунів "Мрії". Два з них поставили як запасні частини на Ан-124.

Фото — Ігор Лесів/aerovokzal.net

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 лютого 2022 року російські окупанти обстріляли ангар, у якому знаходився літак АН-225 "Мрія". В результаті найбільший авіалайнер, що існував в єдиному екземплярі, був знищений. Колишнього генерального диктора ДП "Антонов" Сергія Бичкова судитимуть за службову недбалість, яка призвела до знищення літака. Наразі він продовжує перебувати під вартою.