Спустя полтора года: как сейчас выглядит легендарный самолет "Мрия" (фото)

Больше всего пострадала носовая часть самолета

Специалисты госпредприятия "Антонов" снимают детали с крупнейшего в мире самолета "Мрия", которые сохранились после его уничтожения в прошлом году возле Гостомеля Киевской области. Благодаря этим запчастям можно будет создать новую версию авиалайнера.

Об этом сообщает Avianews, публикуя эксклюзивные фотографии самолета, полученные от коллег из издания "Аэровокзал".

Фото - Игорь Лесив / aerovokzal.net

С Ан-225 уже демонтировали крыло и хвостовое оперение. Отмечается, что больше всего пострадала носовая часть самолета. Пожар уничтожил кабину пилотов вместе с оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

"Сохранившееся хвостовое оперение может помочь в строительстве нового Ан-225, а вот двигатели из самолета уже в работе несколько месяцев", — говорится в сообщении.

Фото - Игорь Лесив / aerovokzal.net

Фото - Игорь Лесив / aerovokzal.net

Авиалайнер оснащен шестью двигателями Д-18Т. Аналогичные используют транспортные самолеты Ан-124 Руслан из флота ГП "Антонов". Весной текущего года уже были отремонтированы три из шести двигателей "Мрии". Два из них поставили в качестве запасных частей на Ан-124.

Фото - Игорь Лесив / aerovokzal.net

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 февраля 2022 года российские оккупанты обстреляли ангар, в котором находился самолет АН-225 "Мрия". В результате существовавший в единственном экземпляре крупнейший авиалайнер был уничтожен. Бывшего генерального диктора ГП "Антонов" Сергея Бычкова будут судить за служебную халатность, которая привела к уничтожению самолета. Сейчас он продолжает находиться под стражей.