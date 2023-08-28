"Рома, извини, у меня самолет": Андрей Хлывнюк потроллил вокалиста "Звери", который поддержал оккупантов (видео)

В сети шутку оценили

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал короткий ответ вокалисту российской группы "Звери" Роману Билыку, который ранее выступал против войны, но затем приехал выступать перед оккупантами.

Свое обращение Хлывнюк обнародовал в Instagram. В нем он спел короткий отрывок из песни "Зверей" — "До скорой встречи" держа в руках разведывательный беспилотник Mini Shark украинского производства.

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…" — процитировал лидер "Бумбокса" песню российского коллектива.

Другие пользователи сети поддержали шутку Хлывнюка и привели другие отрывки из песен Билыка, а также выразили надежду, что этот БПЛА таки догонит его на украинской земле.

Роман Билык — российский музыкант украинского происхождения (по отцу), в детстве несколько лет прожил в Донецкой области. В начале полномасштабной военной агрессии россии против Украины музыкант осуждал войну, но затем удалил из своего Instagram антивоенные посты, а затем и вовсе приехал поддержать оккупантов.

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Хлывнюк откровенно высказался о российских артистах, с которыми сотрудничал. Группа "Бумбокс" была очень популярна в рф, а солисту даже присваивали музыкальные награды.