Рома Зверь выступил с концертом для оккупантов и вызвал гнев в соцсетях

Билык в прошлом году выступал с антивоенной позицией

Вокалист российской группы "Звери" Роман Билык, в отличие от российского шоумена Максима Галкина, который продолжает поддерживать Украину, выступил с концертом на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил в Facebook российский журналист Илья Шепелин.

Он написал, что музыкант в прошлом году выступал против войны, а в этом году уже приехал "поддержать парней", отправившихся убивать в соседнюю страну. Полтора года у "Зверей" отменялись концерты — еще в начале июня был запрещено выступление на ПМЭФе (Петербургский международный экономический форум) "из-за антивоенной позиции музыканта".

"Печально. Но, наверное, это только повод еще больше ценить принципиальность тех, кто не променял человечность на гонорары в поддержку войны. Или даже — на просто спокойную гастрольную деятельность на территории РФ. Цените и поддерживайте настоящих артистов", — написал журналист.

Пользователи соцсети раскритиковали музыканта. "Еще один упавший вниз", "Так низко упасть для того, чтобы стать звездой в "ДНР", "Просто такая сильная любовь… к баблу" — такие комментарии оставили под сообщением подписчики.

Ранее мы писали, что недавний российский ракетный удар по Чернигову застала дочь украинского музыканта, лидера группы Kozak System Ивана Леньо. 20-летняя Маланка находилась вблизи театра, в который оккупанты попали ракетой.