Ломився у дім до незнайомців: актора Олексія Паніна у п’яному вигляді затримали в Естонії (відео)

Актор неодноразово потрапляв у скандали через своє зловживання алкоголем

Російський актор Олексій Панін, який виступив проти рф після повномасштабного нападу на територію України, приїхав до Естонії, але був затриманий правоохоронцями. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Як повідомляє естонський портал Delfi.ee у вівторок 5 вересня 2023 року, інцидент із 45-річним Олексієм Паніним стався минулої ночі. Журналісти посилаються на анонімне джерело – людину з оточення актора.

Повідомляється, що Олексій Панін стукав у двері до незнайомих людей, думаючи, що у готелі. Крім того, бив посуд. За словами джерела, актор зателефонував йому о 2:45 із проханням про допомогу з дільниці, поряд з Паніним був поліцейський. Правоохоронець зазначив, що актора заберуть у витверезник.

На ролику можна побачити, як правоохоронці ведуть Паніна у службову машину. На акторові кайданки. Відео тут же розлетілося російськими Телеграм-каналами, до слова, в країні агресора актора за антивоєнну позицію визнали так званим іноагентом.

Додамо, що раніше в Естонії Панін "потролив" свою рідну країну. Актор на естонсько-російському кордоні жартома став навколішки і благав пустити його в рф. За словами зірки, він збирається в Естонії з колегами відвідати "антивоєнний кінофестиваль".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зірку "Універа" зі скандалом вигнали з аеропорту в Грузії. Актор Віталій Гогунський вважає, що це через його підтримку кремлівського режиму.