Кузю з "Універа", який підтримує війну, принизили у Грузії (відео)

Актор-путініст долетів до Грузії, але далі за аеропорт йому вийти не дали

Актора Віталія Гогунського, який став відомим за роллю Кузі у російському серіалі "Універ", з ганьбою не пустили до Грузії. Хоча літак із путіністом прибув до Тбілісі, прикордонники "завернули" росіянина.

Відео, де сумний Гогунський летить із Грузії назад до росії, опублікували російські Телеграм-канали. 45-річний актор, як відомо, підтримує війну рф проти України.

За даними Mash, Віталій Гогунський прилетів до Тбілісі, але його завели в літак під прикордонним конвоєм. Директор актора Табріз Шахіді запевняє, що грузинська влада прийняла таке рішення з політичних причин.

"Сумний, пониклий і тверезий Гогунський летить у бізнесі зворотним рейсом на москву": йдеться у підписі до ролика із зіркою "Універа". Актор мав намір взяти участь у зйомках проекту в Грузії, але навіть не встиг вийти до міста, як його відправили назад.

Пізніше Гогунський відреагував на його "вигнання" грузинами. За його словами, він летів на зустріч із романтичною метою візиту, збирався відпочити з коханою та друзями. Актор впевнений, що влада Грузії "злякалася опозиції".

Додамо, що Віталій Гогунський народився в Україні. Дитинство провів у місті Кременчук Полтавської області. Ще до повномасштабного російського вторгнення на територію України Гогунський став одним із так званих акторів-путіністів. Розповідає російські фейки про "наркотики", які "роздавали" на Майдані 2014 року. Славить він кремлівську політику і в піснях, адже вважає себе не лише актором, а й виконавцем.

"Кузя" не проти виступів для російських окупантів. До речі, одна з його пісень називається "росія". Просуванням співочої кар’єри Гогунського займається скандальний продюсер Юрій Бардаш, який втік з України до рф після 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно грузинський народ протестував проти прибуття російських туристів. "Теплий" прийом росіянам там влаштували не вперше.