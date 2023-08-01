У Грузії протестують проти прибуття російських туристів: поліція затримала двох українців

Одного з українців уже відпустили, другу поки що тримають в ізоляторі

У грузинському Батумі люди вийшли на акції протесту проти прибуття в країну круїзного лайнера Astoria Grande, на борту якого перебувають російські туристи. Під час демонстрацій було затримано понад 20 осіб, серед яких двоє громадян України.

Як повідомляє Ехо Кавказу, 31 липня стало відомо про затримання громадянки України Марини Чобанян, яка досі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

1 серпня стало відомо, що поліція відвезла українця Дмитра Закревського. Загалом на акціях було затримано 23 особи, всім їм звинуватили за статтею про дрібне хуліганство.

Після оперативного втручання українських дипломатів Закревського відпустили, тепер тривають роботи щодо звільнення Чобанян.

Круїзне судно Astoria Grande 31 липня вдруге за тиждень прибуло до Батумі. Лайнер здійснює круїз за маршрутом Сочі – Трабзон – Батумі – Амасра – Стамбул – Сочі. Він уже заходив у порт Батумі 27 липня.

У Грузії його прибуття обидва рази зустрічали із протестами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у Грузії розповіли про причини, через які не вводять санкції проти росії.