В Грузии протестуют против прибытия российских туристов: полиция задержала двух украинцев

Одного из украинцев уже отпустили, вторую пока держат в изоляторе

В грузинском Батуми люди вышли на акции протеста против прибытия в страну круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находятся российские туристы. Во время демонстраций были задержаны более 20 человек, среди которых двое граждан Украины.

Как сообщает Эхо Кавказа, 31 июля стало известно о задержании гражданки Украины Марины Чобанян, которая до сих пор находится в изоляторе временного содержания.

1 августа стало известно, что также полиция увезла украинца Дмитрия Закревского. Всего на акциях были задержаны 23 человека, всем им предъявили обвинения по статье о мелком хулиганстве.

После оперативного вмешательства украинских дипломатов Закревского отпустили, теперь идут работы по освобождении Чобанян.

Круизное судно Astoria Grande 31 июля во второй раз за неделю прибыл в Батуми. Лайнер совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Он уже заходил в порт Батуми 27 июля.

В Грузии его прибытие оба раза встречали с протестами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в Грузии рассказали о причинах, по которым не вводят санкции против россии.