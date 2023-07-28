Русский круизный лайнер, иди...: грузины прогнали из Батуми российских туристов (видео)

Грузины достойно встретили россиян

Российских туристов в Грузии послали в след за крейсером "москва". Им напомнили, что они агрессоры и оккупанты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет о круизном лайнере "Astoria Grande", который пиарили даже топ-пропагандисты кремля. Они рассказывали россиянам, как хорошо и комфортно им будет на корабле отправится в путешествие попутно посетив Грузию. Граждане страны агрессора, судя по пропагандистскому ролику, с радостью намылились в Батуми, но простые грузины решили иначе.

Как пишут СМИ, вечером 27 июля, когда лайнер набитый российскими туристами находился в Батуми, его встретила толпа разъяренных грузин. Они устроили акцию протеста — возмущались российскому вторжению в Украину и ответами некоторых российских туристов на вопросы грузинских журналистов.

В частности, в одном из интервью российские туристы заявили, что поддерживают действия россии в войне с Грузией в 2008 году. В одном из комментариев прозвучала фраза "Россия освободила Абхазию от грузин", ещё одна туристка сообщила, что посещала Абхазию.

Демонстранты принесли с собой фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны, а также исполнили гимн Грузии. Через час после начала акции лайнер покинул порт Батуми.

Россияне, к слову, реагировали на митинг грузин кривляниями и насмешками.

Но после того, как грузины прогнали россиян они не остановились. Протесты прошли также у здания грузинского парламента в Тбилиси. Несколько гражданских активистов там сожгли российский флаг.

В свою очередь в Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что корабль ходит под флагом Палау, который обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International. Также власти Грузии отметили, что прибытие лайнера носило коммерческий характер. Он зарегистрирован на Сейшельских островах и не находится под международными санкциями.

Напомним, ранее мы писали о том, что сеть разрывает видео, как украинцы "отметелили" в США компанию россиян.

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