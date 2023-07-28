Російський круїзний лайнер, йди...: грузини прогнали з Батумі туристів з рф (відео)

Грузини гідно зустріли росіян

Російських туристів у Грузії послали слідом за крейсером "москва". Їм нагадали, що вони агресори та окупанти.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Йдеться про круїзний лайнер "Astoria Grande", який піарили навіть топ-пропагандисти кремля. Вони розповідали росіянам, як добре і комфортно їм буде на кораблі вирушити у подорож, відвідавши Грузію. Громадяни країни агресора, зважаючи на пропагандистський ролик, з радістю намилилися в Батумі, але прості грузини вирішили інакше.

Як пишуть ЗМІ, увечері 27 липня, коли лайнер набитий російськими туристами перебував у Батумі, його зустрів натовп розлючених грузинів. Вони влаштували акцію протесту — обурювалися російським вторгненням в Україну та відповідями деяких російських туристів на питання грузинських журналістів.

Зокрема, в одному з інтерв’ю російські туристи заявили, що підтримують дії росії у війні з Грузією у 2008 році. В одному із коментарів прозвучала фраза "Росія звільнила Абхазію від грузинів", ще одна туристка повідомила, що відвідувала Абхазію.

Демонстранти принесли із собою фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни, а також виконали гімн Грузії. За годину після початку акції лайнер залишив порт Батумі.

Росіяни, до речі, реагували на мітинг грузинів кривляннями та глузуваннями.

Але після того, як грузини прогнали росіян, вони не зупинилися. Протести також пройшли біля будівлі грузинського парламенту в Тбілісі. Декілька цивільних активістів там спалили російський прапор.

У свою чергу, в Агентстві морського транспорту Грузії заявили, що корабель ходить під прапором Палау, який обслуговує турецька круїзна компанія Miray Cruises International. Також влада Грузії відзначила, що прибуття лайнера мало комерційний характер. Він зареєстрований на Сейшельських островах і не перебуває під міжнародними санкціями.

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