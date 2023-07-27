Макацарія розповів про своє ставлення до росіян у Грузії: "Зазомбована частина" (відео)

Екс"холостяк" негативно ставиться до росіян, що втекли з рф

Колишній герой проєкту "Холостяк", грузинський підприємець Іраклі Макацарія прокоментував ситуацію з росіянами у Грузії, які сховалися в його країні від мобілізації в самій країні-агресорці росії.

Чоловік дав інтерв’ю українському ведучому Славі Дьоміну, де розповів, що в рф значна частина людей просто зазомбована. Однак, за словами Макацарія, він фізично не стикався в Грузії з тими росіянами, які відкрито підтримують війну проти України.

При цьому Іраклі заявив, що негативно ставиться до потоків росіян у свою рідну країну.

"Мені б хотілося, щоб це якось або регулювалося, або не було можливості в Грузії розпочинати якийсь бізнес, або займатися якоюсь комерційною діяльністю. Це моя особиста позиція", — сказав колишній "холостяк".

Також чоловік підтвердив слова Дьоміна, що грузини принципово не переходять на російську мову, а спілкуються або грузинською мовою, або англійською.

Нагадаємо, що сам уряд Грузії підтримав рішення російського президента володимира путіна про відновлення авіасполучення між країнами та про скасування візового режиму для грузинських громадян. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила різко проти і назвала цей крок "російською провокацією". Також повідомлялося, що Тбілісі не мають наміру приєднуватися до санкцій проти москви.