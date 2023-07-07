Путініст Лепс знову залишився без концертів: співака закенселили в Узбекистані

Концерт любителя "русского міра" було заплановано на жовтень 2023 року.

Концерти російського артиста, затятого путініста Григорія Лепса продовжують скасовувати. Слідом за Казахстаном, про скасовування виступу співака заявили в Ташкенті, Узбекистан.

У Telegram-каналі Міністерства культури Узбекистану з’явилося повідомлення, що концерт російського співака Григорія Лепса, який було заплановано на 23 жовтня 2023 року, у Палаці "Дружби народів" переноситься "з технічних причин". А всім, хто вже встиг придбати квитки на захід, обіцяють повернути гроші.

Чи реально причина в технічному забезпеченні, чи владі Узбекистану також не припали до душі заяви путініста про виплати за кожен підбитий танк Leopard, — не відомо. Проте коментарі у соцмережах лише підтверджують цю гіпотезу.

Виявляється, в Узбекистані запустили флешмоб #LepsKerakmas (#ЛепсНепотрібний), і таким чином небайдужі громадяни виступають проти його концерту. Загалом, Лепса в Ташкенті ніхто й не чекає.

"Телеграф" писав раніше, що російський артист Григорій Лепс зламав людині носа за те, що той відмовився грати з ним у нарди. Наразі йому загрожує кримінальна справа.

Нагадаємо, Григорія Лепса внесено до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України. У вересні 2020 року Григорій Лепс дав концерт в окупованому Донецьку. З квітня 2021 року СБУ заборонило Григорію Лепсу в’їзд на територію України.