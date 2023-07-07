Путинист Лепс снова остался без концертов: певца закэнселили в Узбекистане

Концерт любителя "русского мира" был запланирован на октябрь 2023 года

Концерты российского артиста, заядлого путиниста Григория Лепса продолжают отменять. Вслед за Казахстаном, об отмене выступления певца заявили в Ташкенте, Узбекистан.

В Telegram-канале Министерства культуры Узбекистана появилось сообщение, что концерт российского певца Григория Лепса, который был запланирован на 23 октября 2023 года во Дворце "Дружбы народов" переносится "по техническим причинам". А всем, кто уже успел приобрести билеты на мероприятие, обещают вернуть деньги.

Реально ли причина в техническом обеспечении, или властям Узбекистана также не пришлись по душе заявления путиниста про выплаты за каждый подбитый танк Leopard, — не известно. Однако комментарии в соцсетях только подтверждают эту гипотезу.

Оказывается в Узбекистане запустили флешмоб #LepsKerakmas (#ЛепсНенужен), и таким образом неравнодушные граждане выступают против его концерта. В общем, Лепса в Ташкенте никто и не ждет.

"Телеграф" писал ранее, что российский артист Григорий Лепс сломал человеку нос за то, что тот отказался играть с ним в нарды. Теперь ему грозит уголовное дело.

Напомним, Григорий Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины. В сентябре 2020-го года Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке. С апреля 2021 года СБУ запретило Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.