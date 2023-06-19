Лепса, який пообіцяв нагороду за танки ЗСУ, влучно поставили на місце в Казахстані

Грошей на "нагороди" путіністові заробити не вдалося

Не так багато часу минуло після одіозних заяв путіністів Баскова та Лепса про виплати за кожен підбитий танк Leopard, на яких українські військові вражають армію рф, як нагорода вже спіткала свого "героя". Григорій Лепс втратив концерт у Казахстані.

Координатори виступу співака у закладі "Makao Luxury Village Resort" на своїй сторінці в Інстаграмі повідомили, що розривають договір з організаторами концерту Лепса в односторонньому порядку. Причини названі не були, але в соцмережах це пов’язують саме з обіцянками виплатити по 1 млн рублів кожному, хто підбив танк ЗСУ.

"Компанія Makao Luxury Village Resort, яка надала свій концертний майданчик для організації виступу Григорія Лепса, вирішила розірвати договір з організаторами концерту в односторонньому порядку. Повернення квитків здійснюється за місцем їх придбання", — йдеться у повідомленні компанії.

У коментарях до посту користувачі дякують працівникам закладу за те, що ті вчасно "одумалися" і скасували концерт путініста. Також багато хто дякує Казахстану за підтримку України.

"Телеграф" писав раніше, що російський артист Григорій Лепс зламав людині носа за те, що той відмовився грати з ним у нарди. Наразі йому загрожує кримінальна справа.

Нагадаємо, Григорія Лепса внесено до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України. У вересні 2020 року Григорій Лепс дав концерт в окупованому Донецьку. З квітня 2021 року СБУ заборонило Григорію Лепсу в’їзд на територію України.