Кузю из "Универа", поддерживающего войну, унизили в Грузии (видео)

Актер-путинист долетел до Грузии, но дальше аэропорта ему выйти не дали

Актера Виталия Гогунского, который стал известным по роли Кузи в российском сериале "Универ", с позором не пустили в Грузию. Хотя самолет с путинистом прибыл в Тбилиси, пограничники "завернули" россиянина.

Видео, где грустный Гогунский летит из Грузии обратно в россию, опубликовали российские Телеграм-каналы. 45-летний актер, как известно, поддерживает войну рф против Украины.

По данным Mash, Виталий Гогунский прилетел в Тбилиси, но там его завели в самолет под пограничным конвоем. Директор актера Табриз Шахиди завиляет, что грузинские власти приняли такое решение по политическим причинам.

"Грустный, поникший и трезвый Гогунский летит в бизнесе обратным рейсом на москву": говорится в подписи к ролику со звездой "Универа". Актер намеревался принять участие в съёмках проекта в Грузии, но даже не успел выйти в город, как был отправлен назад.

Позже Гогунский отреагировал на его "изгнание" грузинами. По его словам, он летел на встречу с романтической целью визита, собирался отдохнуть с возлюбленной и друзьями. Актер уверен, что власти Грузии "испугались оппозицию".

Добавим, что Виталий Гогунский родился в Украине. Детство провел в городе Кременчуг Полтавской области. Еще до полномасштабного российского вторжения на территорию Украины Гогунский стал одним из так называемых актеров-путинистов. Рассказывает российские фейки о "наркотиках", которые "раздавали" на Майдане 2014 года. Прославляет он кремлевскую политику и в песнях, ведь считает себя не только актером, а и исполнителем.

"Кузя" не против выступлений для российских оккупантов. К слову, одна из его песен называется "россия". Продвижением певческой карьеры Гогунского занимается скандальный продюсер Юрий Бардаш, сбежавший из Украины в рф после 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно грузинский народ протестовал против прибытия российских туристов. "Теплый" прием россиянам там устроили не в первый раз.